Газета
Политика

Минобороны сообщило о перехвате шести дронов ВСУ в Крыму

Ведомости

Утром 2 ноября российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Средства ПВО сбили один украинский дрон над акваторией Черного моря. Еще пять были перехвачены над территорией Крыма.

1 ноября в Севастополе несколько раз объявляли воздушную тревогу. По словам губернатора города Михаила Развожаева, российские военные занимались уничтожением большого числа воздушных целей в различных зонах Крыма. Минобороны в тот день о попытках Киева атаковать Крым не сообщало.

Средства от продажи квартиры Зеленского в Крыму направят на нужды спецоперации

30 октября Минобороны РФ сообщило о перехвате восьми ракет Storm Shadow при попытке ВСУ атаковать Крым. По данным губернатора Севастополя, две воздушные цели были сбиты над городом. В результате мужчина 57 лет получил ранение голени средней тяжести. Также обломки были обнаружены на территории школы, в частном секторе и на нескольких улицах Севастополя. «Серьезных повреждений» зданий и коммуникаций зафиксировано не было, подчеркнул Развожаев.

Крым регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В Крыму и Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина на полуострове и в городе установлен средний уровень реагирования.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных