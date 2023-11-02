Минобороны сообщило о перехвате шести дронов ВСУ в Крыму
Утром 2 ноября российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Средства ПВО сбили один украинский дрон над акваторией Черного моря. Еще пять были перехвачены над территорией Крыма.
1 ноября в Севастополе несколько раз объявляли воздушную тревогу. По словам губернатора города Михаила Развожаева, российские военные занимались уничтожением большого числа воздушных целей в различных зонах Крыма. Минобороны в тот день о попытках Киева атаковать Крым не сообщало.
30 октября Минобороны РФ сообщило о перехвате восьми ракет Storm Shadow при попытке ВСУ атаковать Крым. По данным губернатора Севастополя, две воздушные цели были сбиты над городом. В результате мужчина 57 лет получил ранение голени средней тяжести. Также обломки были обнаружены на территории школы, в частном секторе и на нескольких улицах Севастополя. «Серьезных повреждений» зданий и коммуникаций зафиксировано не было, подчеркнул Развожаев.
Крым регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В Крыму и Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина на полуострове и в городе установлен средний уровень реагирования.