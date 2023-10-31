Средства от продажи квартиры Зеленского в Крыму направят на нужды спецоперации

«Было два претендента на покупку квартиры Зеленских, и цена со стартовой в 24 млн руб. выросла до 44 млн руб. Это неплохие деньги для бюджета Крыма, мы окажем помощь и участникам СВО, и семьям погибших на фронте. Возможно, что-то приобретем для нужд фронта», – сказал он (цитата по ТАСС).