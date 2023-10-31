Средства от продажи квартиры Зеленского в Крыму направят на нужды спецоперации
Средства от продажи национализированной квартиры семьи президента Украины Владимира Зеленского в Крыму будут переданы на поддержку участников спецоперации и их семей. Об этом сообщил председатель государственного совета республики Владимир Константинов.
«Было два претендента на покупку квартиры Зеленских, и цена со стартовой в 24 млн руб. выросла до 44 млн руб. Это неплохие деньги для бюджета Крыма, мы окажем помощь и участникам СВО, и семьям погибших на фронте. Возможно, что-то приобретем для нужд фронта», – сказал он (цитата по ТАСС).
Квартира семьи Зеленского была продана 30 октября за 44,3 млн руб. Она находится в поселке Ливадия в Ялте, ее площадь составляет 119,5 кв. м. Имущество было зарегистрировано на жену Зеленского Елену, она купила квартиру в 2013 г.
Согласно данным портала ГИС «Торги», победителем стала Ольга Липовецкая. Сообщалось, что она является индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Москве. В качестве основного вида деятельности указана работа агентств недвижимости.
В мае 2023 г. глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о национализации квартиры Зеленских. Он подчеркнул, что «в российском Крыму враги России зарабатывать не будут». При этом еще в середине марта Аксенов допускал, что квартира в Ливадии может быть передана на нужды малообеспеченных или многодетных семей.