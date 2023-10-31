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Общество

Средства от продажи квартиры Зеленского в Крыму направят на нужды спецоперации

Ведомости

Средства от продажи национализированной квартиры семьи президента Украины Владимира Зеленского в Крыму будут переданы на поддержку участников спецоперации и их семей. Об этом сообщил председатель государственного совета республики Владимир Константинов.

«Было два претендента на покупку квартиры Зеленских, и цена со стартовой в 24 млн руб. выросла до 44 млн руб. Это неплохие деньги для бюджета Крыма, мы окажем помощь и участникам СВО, и семьям погибших на фронте. Возможно, что-то приобретем для нужд фронта», – сказал он (цитата по ТАСС).

Квартира семьи Зеленского была продана 30 октября за 44,3 млн руб. Она находится в поселке Ливадия в Ялте, ее площадь составляет 119,5 кв. м. Имущество было зарегистрировано на жену Зеленского Елену, она купила квартиру в 2013 г.

Согласно данным портала ГИС «Торги», победителем стала Ольга Липовецкая. Сообщалось, что она является индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Москве. В качестве основного вида деятельности указана работа агентств недвижимости.

В мае 2023 г. глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о национализации квартиры Зеленских. Он подчеркнул, что «в российском Крыму враги России зарабатывать не будут». При этом еще в середине марта Аксенов допускал, что квартира в Ливадии может быть передана на нужды малообеспеченных или многодетных семей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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