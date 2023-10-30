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Общество

В Крыму продали национализированную квартиру Зеленских за 44,3 млн рублей

Ведомости

Национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в Крыму продали на аукционе за 44,3 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства имущественных и земельных отношений Крыма.

Квартира Зеленских находится в поселке Ливадия в Ялте, ее площадь составляет 119,5 кв. м. Имущество было зарегистрировано на жену Зеленского Елену, она купила квартиру в 2013 г., когда Крым входил в состав Украины.

Жилое помещение было выставлено на продажу на прошлой неделе на площадке портала «ГИС Торги». Начальная стоимость квартиры составляла 24,6 млн руб. В аукционе, который прошел 30 октября, участвовало два человека. 

Согласно данным портала, победителем стала Ольга Липовецкая. ТАСС пишет, что она является индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Москве. Основной вид деятельности – работа агентств недвижимости. 

В мае 2023 г. глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о национализации квартиры Зеленских. Он подчеркнул, что «в российском Крыму враги России зарабатывать не будут». При этом еще в середине марта Аксенов допускал, что квартира Зеленской может быть передана на нужды малообеспеченных или многодетных семей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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