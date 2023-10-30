В Крыму продали национализированную квартиру Зеленских за 44,3 млн рублей

В мае 2023 г. глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о национализации квартиры Зеленских. Он подчеркнул, что «в российском Крыму враги России зарабатывать не будут». При этом еще в середине марта Аксенов допускал, что квартира Зеленской может быть передана на нужды малообеспеченных или многодетных семей.