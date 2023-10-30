В Крыму продали национализированную квартиру Зеленских за 44,3 млн рублей
Национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в Крыму продали на аукционе за 44,3 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства имущественных и земельных отношений Крыма.
Квартира Зеленских находится в поселке Ливадия в Ялте, ее площадь составляет 119,5 кв. м. Имущество было зарегистрировано на жену Зеленского Елену, она купила квартиру в 2013 г., когда Крым входил в состав Украины.
Жилое помещение было выставлено на продажу на прошлой неделе на площадке портала «ГИС Торги». Начальная стоимость квартиры составляла 24,6 млн руб. В аукционе, который прошел 30 октября, участвовало два человека.
Согласно данным портала, победителем стала Ольга Липовецкая. ТАСС пишет, что она является индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Москве. Основной вид деятельности – работа агентств недвижимости.
В мае 2023 г. глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о национализации квартиры Зеленских. Он подчеркнул, что «в российском Крыму враги России зарабатывать не будут». При этом еще в середине марта Аксенов допускал, что квартира Зеленской может быть передана на нужды малообеспеченных или многодетных семей.