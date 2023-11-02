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Володин запустил опрос о верности решения лишить полномочий Власова и Белоусова

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин задался вопросом о правильности решения лишить полномочий двух депутатов Госдумы – Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия – За правду») за прогулы. Опрос об этом он запустил в своем Telegram-канале.

«Как вы считаете, правильно ли лишать депутата мандата, если он не посещает пленарные заседания, не работает в комитете/комиссии и в своем избирательном округе?» – поинтересовался Володин у своих подписчиков.

Среди вариантов ответа – «Да», «Нет» и «Все равно». По состоянию на 08:30 мск в опросе приняли участие более 18 300 юзеров (всего на Володина подписано более 1,1 млн человек). 92% опрошенных поддержали решение лишить депутатов мандатов, по 4% проголосовали за варианты «Нет» и «Все равно».

Госдума лишила полномочий Белоусова и Власова 1 ноября. Рассмотрение вопросов проходило в закрытом от журналистов режиме. Причиной лишения мандатов стали систематические прогулы депутатов.

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Один из депутатов с пленарного заседания рассказал «Ведомостям», что Белоусов почти за два года ни разу не был в Госдуме. Руководитель комиссии по регламенту Виктор Пинский ранее сообщил, что Власов, который является членом этой комиссии, без уважительной причины пропустил более 60% заседаний комиссии, а за VIII созыв дважды отсутствовал на ее заседаниях более 40 дней подряд.

Согласно ст. 4 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы, полномочия депутата могут быть прекращены досрочно решением нижней палаты по инициативе фракции, в которой он состоит, или по инициативе комитета, членом которого он является, в случае неисполнения в течение 30 и более календарных дней обязанностей. Среди этих обязанностей – общение с избирателями, рассмотрение их обращений, участие в заседаниях Госдумы, комитета, комиссии, членом которых он является.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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