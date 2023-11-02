Володин запустил опрос о верности решения лишить полномочий Власова и Белоусова

Один из депутатов с пленарного заседания рассказал «Ведомостям», что Белоусов почти за два года ни разу не был в Госдуме. Руководитель комиссии по регламенту Виктор Пинский ранее сообщил, что Власов, который является членом этой комиссии, без уважительной причины пропустил более 60% заседаний комиссии, а за VIII созыв дважды отсутствовал на ее заседаниях более 40 дней подряд.