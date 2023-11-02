Володин запустил опрос о верности решения лишить полномочий Власова и Белоусова
Спикер Госдумы Вячеслав Володин задался вопросом о правильности решения лишить полномочий двух депутатов Госдумы – Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия – За правду») за прогулы. Опрос об этом он запустил в своем Telegram-канале.
«Как вы считаете, правильно ли лишать депутата мандата, если он не посещает пленарные заседания, не работает в комитете/комиссии и в своем избирательном округе?» – поинтересовался Володин у своих подписчиков.
Среди вариантов ответа – «Да», «Нет» и «Все равно». По состоянию на 08:30 мск в опросе приняли участие более 18 300 юзеров (всего на Володина подписано более 1,1 млн человек). 92% опрошенных поддержали решение лишить депутатов мандатов, по 4% проголосовали за варианты «Нет» и «Все равно».
Госдума лишила полномочий Белоусова и Власова 1 ноября. Рассмотрение вопросов проходило в закрытом от журналистов режиме. Причиной лишения мандатов стали систематические прогулы депутатов.
Один из депутатов с пленарного заседания рассказал «Ведомостям», что Белоусов почти за два года ни разу не был в Госдуме. Руководитель комиссии по регламенту Виктор Пинский ранее сообщил, что Власов, который является членом этой комиссии, без уважительной причины пропустил более 60% заседаний комиссии, а за VIII созыв дважды отсутствовал на ее заседаниях более 40 дней подряд.
Согласно ст. 4 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы, полномочия депутата могут быть прекращены досрочно решением нижней палаты по инициативе фракции, в которой он состоит, или по инициативе комитета, членом которого он является, в случае неисполнения в течение 30 и более календарных дней обязанностей. Среди этих обязанностей – общение с избирателями, рассмотрение их обращений, участие в заседаниях Госдумы, комитета, комиссии, членом которых он является.