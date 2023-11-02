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Песков считает абсурдом отмену русской культуры на Украине

Ведомости

Отмена русской культуры на Украине является продолжением «абсолютного психоза» и абсурда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это продолжение абсолютного такого психоза. Собственно, режим киевский продолжает демонстрировать свою сущность таким образом. Наверное, испокон веков известно, что какое-то игнорирование культуры, тем более культуры, которая неразрывно связана с Украиной, – это абсурд», – сказал он.

Путин: попытки отменить Россию тщетны

20 сентября президент России Владимир Путин на встрече с членами попечительского совета Мариинского театра заявил, что те, кто стремится вычеркнуть российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя.

Президент тогда подчеркнул, что поддержка культурных проектов особенно важна сейчас, когда отечественное искусство и артисты столкнулись с агрессивной дискриминацией и попытками «отменить» русские историю, музыку, балет и др.

В прошлом году Путин отмечал, что «культура отмены» в западном обществе по отношению к России превратилась в отмену культуры. В январе этого года он заявил, что россияне никогда бы не додумались «отменять» произведения выдающихся зарубежных авторов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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