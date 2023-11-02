Президент подписал закон об отмене уведомления СЕ о военном положении

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Поправки были внесены в ст. 37 «О чрезвычайном положении» и ст. 22 «О военном положении» 8 августа. Их автором выступил Путин. Теперь в случае введения и отмены чрезвычайного или военного положения МИД РФ и президент РФ будут обязаны уведомлять об этом только генерального секретаря ООН, а через него – государства – участников организации.