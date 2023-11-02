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Президент подписал закон об отмене уведомления СЕ о военном положении

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене информирования генерального секретаря Совета Европы (СЕ) о военном и чрезвычайном положениях в России. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Поправки были внесены в ст. 37 «О чрезвычайном положении» и ст. 22 «О военном положении» 8 августа. Их автором выступил Путин. Теперь в случае введения и отмены чрезвычайного или военного положения МИД РФ и президент РФ будут обязаны уведомлять об этом только генерального секретаря ООН, а через него – государства – участников организации.

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Законопроект был внесен в Госдуму 9 августа. Нижняя палата приняла его в третьем чтении 12 октября. Затем 25 октября инициативу одобрил Совет Федерации. Закон единогласно поддержали 156 парламентариев.

25 февраля 2022 г. Совет Европы решил ограничить права России в организации из-за спецоперации на Украине, а затем комитет министров принял решение о немедленном исключении России. В марте того же года Россия объявила о выходе из Совета Европы и начала соответствующую процедуру.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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