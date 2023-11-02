Президент подписал закон об отмене уведомления СЕ о военном положении
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене информирования генерального секретаря Совета Европы (СЕ) о военном и чрезвычайном положениях в России. Документ опубликован на портале правовой информации.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Поправки были внесены в ст. 37 «О чрезвычайном положении» и ст. 22 «О военном положении» 8 августа. Их автором выступил Путин. Теперь в случае введения и отмены чрезвычайного или военного положения МИД РФ и президент РФ будут обязаны уведомлять об этом только генерального секретаря ООН, а через него – государства – участников организации.
25 февраля 2022 г. Совет Европы решил ограничить права России в организации из-за спецоперации на Украине, а затем комитет министров принял решение о немедленном исключении России. В марте того же года Россия объявила о выходе из Совета Европы и начала соответствующую процедуру.