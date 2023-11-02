Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытанийОтозвать документ президент инициировал для зеркального ответа США
Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вступает в силу со дня его опубликования, то есть со 2 ноября.
Вопрос о необходимости отзыва ратификации Путин поднял на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября. При этом он уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия.
«Но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, повторю еще раз, когда они подписали, но не ратифицировали [договор о запрещении ядерных испытаний], а мы подписали и ратифицировали его, в принципе, можно. Но это вопрос депутатов Государственной думы. Теоретически можно отозвать ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», – уточнил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что отзыв ратификации еще не означает намерения России провести ядерные испытания.
Документ об отзыве ратификации ДВЗЯИ был внесен на рассмотрение в Госдуму 14 октября, депутаты приняли его 18 октября. Совет Федерации одобрил закон через неделю, 25 октября. Песков отмечал, что отзыв ратификации договора де-юре выравнивает права России и США. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что Россия намерена сделать все для защиты своих граждан и сохранения стратегического паритета. Он также отметил, что ратификации ДВЗЯИ ждали от США на протяжении 23 лет, однако Вашингтон так и не сделал этого.
18 октября в Национальной администрации по ядерной безопасности США (NNSA) сообщили о проведении подземного химического взрыва на ядерном полигоне на объекте национальной безопасности Невады, «чтобы улучшить способность США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру». 26 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва пока не обнаружила нарушений при проведении испытаний на ядерном полигоне в Неваде.
Россия ранее подписала соглашение о принятии договора 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. Однако ДВЗЯИ не вступал в силу, так как его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.