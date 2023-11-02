Минторг США внес в черный список 12 компаний из России
Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 12 юридических лиц из России и одного из Узбекистана. Уведомление об этом опубликовано на сайте Федерального реестра США.
Основанием для введения экспортных ограничений стал вывод правительства США о том, что действия 13 организаций противоречат интересам национальной безопасности страны. По мнению Минторга, они оказывают содействие военно-промышленному комплексу России, в том числе занимаясь разработкой и закупкой беспилотников.
Среди российских компаний, попавших под ограничения, – производитель беспилотников ZALA Aero, а также «БИК-Информ», которая занимается разработкой оборудования для видеонаблюдения, поставщик аккумуляторов «Альфакомпонент», «Аэроскан» и др. В черном списке также оказалась компания из Узбекистана Mvizion.
В предыдущий раз США вводили меры экспортного контроля в отношении российских компаний 6 октября. Тогда под санкции попали 49 компаний из разных стран за якобы поддержку военной промышленности России.
25 сентября в черный список минторга попали пять российских структур, в том числе крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-Ависма». Помимо российских компаний в черный список попали организации из Китая, Финляндии, Омана, Пакистана и ОАЭ – всего 28 структур. Правительство США считает, что они «работают против интересов национальной безопасности внешней политики Соединенных Штатов».