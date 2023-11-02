Минторг США внес в черный список 12 компаний из России

25 сентября в черный список минторга попали пять российских структур, в том числе крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-Ависма». Помимо российских компаний в черный список попали организации из Китая, Финляндии, Омана, Пакистана и ОАЭ – всего 28 структур. Правительство США считает, что они «работают против интересов национальной безопасности внешней политики Соединенных Штатов».