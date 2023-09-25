США ввели экспортные ограничения для пяти российских компаний
Министерство торговли США ввело меры экспортного контроля в отношении пяти российских компаний, следует из документа, опубликованного на портале Federal Register.
Помимо российских компаний в «черный список» попали организации из Китая, Финляндии, Омана, Пакистана и ОАЭ – всего 28 структур. Правительство США считает, что они «работают против интересов национальной безопасности внешней политики Соединенных Штатов».
В частности, ограничения введены в отношении корпорации «ВСМПО-Ависма». В документе Бюро промышленности и безопасности необходимость таких мер объясняется тем, что предприятие участвует в производстве титана и металлических изделий для российских военных и силовых структур.
Вместе с этим рестрикции против Device Consulting, Grant Instrument, SMT-iLogic и Streloy. В США считают, что компании совместно с другими организациями замешаны в заговоре с целью нарушения экспортного контроля.
Официально документ будет опубликован 27 сентября.
14 сентября Минфин США ввел санкции в отношении концернов «АвтоВАЗ» и «Москвич», а также 20 россиян. Тогда под ограничения также попали «Автодор», машиностроительная группа «Трансмашхолдинг», двигателестроительная компания «Сатурн», концерн «Соллерс» и др.