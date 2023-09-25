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Политика

США ввели экспортные ограничения для пяти российских компаний

Ведомости

Министерство торговли США ввело меры экспортного контроля в отношении пяти российских компаний, следует из документа, опубликованного на портале Federal Register.

Помимо российских компаний в «черный список» попали организации из Китая, Финляндии, Омана, Пакистана и ОАЭ – всего 28 структур. Правительство США считает, что они «работают против интересов национальной безопасности внешней политики Соединенных Штатов».

В частности, ограничения введены в отношении корпорации «ВСМПО-Ависма». В документе Бюро промышленности и безопасности необходимость таких мер объясняется тем, что предприятие участвует в производстве титана и металлических изделий для российских военных и силовых структур.

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Вместе с этим рестрикции против Device Consulting, Grant Instrument, SMT-iLogic и Streloy. В США считают, что компании совместно с другими организациями замешаны в заговоре с целью нарушения экспортного контроля.

Официально документ будет опубликован 27 сентября.

14 сентября Минфин США ввел санкции в отношении концернов «АвтоВАЗ» и «Москвич», а также 20 россиян. Тогда под ограничения также попали «Автодор», машиностроительная группа «Трансмашхолдинг», двигателестроительная компания «Сатурн», концерн «Соллерс» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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