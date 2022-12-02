Еще один крупнейший авиаконцерн откажется от российского титана

«Мы в процессе разделения с Россией в той части, которая касается титана. Речь идет о месяцах, не годах», — сказал Шольхорн (цитата по Reuters). И добавил, что не может назвать точную дату отказа, так как это «сложный процесс с сертификацией и всем тем, что требуется в авиации». По его словам, сейчас Airbus еще покупает «определенный процент» российского титана, при этом он идет в сектор гражданского авиастроения компании и не затрагивает его военные проекты.