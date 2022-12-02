Еще один крупнейший авиаконцерн откажется от российского титана

Еще один крупнейший авиаконцерн откажется от российского титанаМеталл, поставлявшийся из России Airbus, пойдет на локальный рынок и в Китай
Европейский авиастроительный концерн Airbus намерен отказаться от использования российского титана в течение нескольких месяцев. Об этом 1 декабря заявил глава подразделения компании по обороне и космосу Майкл Шольхорн. В начале марта 2022 г. о приостановке закупки титана из России сообщил американский концерн Boeing.
«Мы в процессе разделения с Россией в той части, которая касается титана. Речь идет о месяцах, не годах», — сказал Шольхорн (цитата по Reuters). И добавил, что не может назвать точную дату отказа, так как это «сложный процесс с сертификацией и всем тем, что требуется в авиации». По его словам, сейчас Airbus еще покупает «определенный процент» российского титана, при этом он идет в сектор гражданского авиастроения компании и не затрагивает его военные проекты.
«Ведомости» направили запросы в пресс-службы Airbus, «ВСМПО-Ависмы» (российский производитель титана) и «Ростеха» (владеет 25% плюс одна акция «ВСМПО-Ависмы»), а также представителю основного акционера производителя титана Михаила Шелкова (владеет долей в 66,42%).
По данным «ВСМПО-Ависмы», которые она публиковала до начала СВО на Украине, корпорация обеспечивала 65% потребностей Airbus в титане, до 35% потребностей Boeing и 100% бразильского авиастроительного конгломерата Embraer. Всего у российской компании более 450 партнеров в более чем 50 странах мира, говорится на сайте «ВСМПО-Ависмы». Корпорация производит, по ее собственным данным, более 20 000 т готовой титановой продукции в год. Кроме того, компания выпускает прессованные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.
Производственный план «ВСМПО-Ависмы» на 2020 г. был сокращен с 39 000 до 26 500 т товарной титановой продукции, план по полуфабрикатам (титану губчатому) — с 44 000 до 35 000 т. Данных за 2021 г. компания не публиковала. За первое полугодие 2021 г. компания реализовала около 11 000 т титановой продукции, что на 12% ниже показателей аналогичного периода 2020 г. и на 27% — допандемийного 2019 г., писал в январе 2022 г. «Коммерсантъ».
Власти ЕС отказались от предложения ввести санкции против «ВСМПО-Ависмы» в ответ на СВО на Украине, опасаясь возможных ответных мер России, писала в конце июля The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. В марте, когда Boeing объявил об отказе от поставок титана из России, гендиректор «ВСМПО-Ависмы» Дмитрий Осипов говорил, что компания в целом была готова к такому развитию событий и у нее «есть все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков». «Сейчас мы переориентируем свою сбытовую политику на другие рынки и направления», — подчеркивал он, не конкретизируя направления поставок.
Большую часть российского металла в закупках Airbus заменит Китай, меньшая придется на Японию, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. «Но есть определенные сомнения, что потребуются "месяцы" согласований. Более вероятно, что пара лет уйдет на такую работу», — добавляет эксперт.
По словам независимого промышленного эксперта Максима Шапошникова, скорее всего, у Airbus остается запас [титановой] продукции с прошлого года.
По оценкам Альфа-банка, «ВСМПО-Ависма» занимает долю около 30% на мировом рынке авиационного титана. На нем существует ряд компаний, которые также имеют сильные позиции, например американские Arcam (подразделение General Electric) и Allegheny Technologies, отмечает руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Но «ВСМПО-Ависма”, по его словам, поставщик ряда важных комплектующих для Airbus, цикл производства которых составляет от четырех до шести месяцев. “Быстро переключиться на других поставщиков для Airbus будет сложно даже в условиях серьезной геополитической эскалации, в том числе и из-за вопросов сертификации [титановой продукции]”, — считает он.
«ВСМПО-Ависма» в свою очередь перенаправит выпавшие объемы в отечественное авиастроение и в КНР, считает Гришунин. Китай уже производит летные испытания своих средне- и дальнемагистральных самолетов, вследствие чего через 3-5 лет Boeing и Airbus ждет серьезная конкуренция на рынках Китая и Азии, напоминает Красноженов.
Кроме того, рост российской авиастроительной отрасли безусловно обеспечит спрос на отечественный авиационный титан, добавляет эксперт. С ним согласны Гришунин и Шапошников.
Согласно утвержденной в июне правительством РФ программе развития авиатранспортной отрасли, до 2030 г. доля отечественных самолетов в парках российских перевозчиков увеличится с нынешних 33% до 81%. В частности, парк российских авиакомпаний должны пополнить более 1036 отечественных самолетов для нужд гражданской авиации. Кроме того, планируется выпустить и поставить авиакомпаниям более 760 вертолетов. Отдельный блок программы посвящен выпуску авиадвигателей. Всего до 2030 г. предусмотрен выпуск почти 5000 двигателей для самолетов и вертолетов.
Гришунин и Шапошников оценивают падение производства «ВСМПО-Ависмы» в этом году примерно в 10% относительно прошлого года. По мнению Шапошникова, с учетом потребностей для реализации программы развития авиаотрасли до 2030 г. и нужд ОПК объемы выпуска корпорации могут вырасти как минимум на 3000-5000 т относительно текущих уровней. Скорее всего, благодаря развитию отечественного авиастроения производство «ВСМПО-Ависмы» в 2025-2027 гг. составит около 30 000 т титановых полуфабрикатов, оценил Гришунин.
Но корпорации, по словам эксперта, потребуется обеспечивать будущее производство металла сырьем. Основное сырье для производства титана ‒ диоксид титана — в настоящее время практически не добывается в России, говорилось в разработанном Минпромторгом проекте стратегии развития металлургической промышленности до 2030 г. (есть у «Ведомостей»). Согласно данным ФТС, объем импорта титановых руд и концентратов в Россию в 2021 г. составил 219 000 т. Из них 46% пришлось на Украину, среди поставщиков были также США, Австралия, Норвегия, Мозамбик, Казахстан и Вьетнам.
В условиях усиления санкционного давления существует высокий риск срыва поставок из-за рубежа, отмечает в стратегии развития металлургии Минпромторг. По мнению ведомства, приоритетом в обеспечении сырьевой безопасности является развитие Центрального месторождения в Тамбовской области. Аукцион на право пользования его восточной частью планируется объявить до конца 2022 г. либо в I квартале следующего года, сообщал в ноябре представитель Минприроды.