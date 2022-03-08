Boeing приостановил закупку титана в России

Американская авиастроительная корпорация Boeing приостановила закупку титана в России, сообщила компания 7 марта. «У компании накоплены значительные запасы титана, в том числе благодаря инициативе Boeing по формированию пула поставщиков по всему миру, которая реализуется уже несколько лет», – отметила компания.