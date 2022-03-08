Boeing приостановил закупку титана в России

Boeing приостановил закупку титана в РоссииПолностью отказаться от продукции «ВСМПО-Ависмы» будет сложно, считают эксперты
Американская авиастроительная корпорация Boeing приостановила закупку титана в России, сообщила компания 7 марта. «У компании накоплены значительные запасы титана, в том числе благодаря инициативе Boeing по формированию пула поставщиков по всему миру, которая реализуется уже несколько лет», – отметила компания.
В сообщении Boeing поясняется, что запасы титана и сеть поставщиков позволяют обеспечивать бесперебойное производство гражданских воздушных судов. Компания продолжит предпринимать шаги для «обеспечения устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе». Boeing также сообщил о закрытии технических отделов в Москве и Киеве.
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