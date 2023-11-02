Офис Зеленского согласился на допконсультации по украинской «формуле мира»
В Киеве признали необходимость проведения дополнительной консультативной встречи советников по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции по украинской «формуле мира». Об этом в своем Telegram-канале написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ермак уточнил, что согласовал этот вопрос в телефонном разговоре с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе переговоров также обсуждались результаты третьей встречи советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики по украинской «формуле мира», которая прошла на Мальте. На встрече рассматривались планы по реализации пяти пунктов формулы.
В ноябре 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G20, перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. В конце декабря 2022 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал эту «формулу мира» иллюзорной. На основании ее Россия не будет ни с кем вести переговоры, отмечал он. В марте 2023 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложенная президентом Украины «формула мира» не имеет отношения к миру. В августе 2023 г. она добавила, что урегулирование конфликта на Украине на основании этой «формулы» невозможно.