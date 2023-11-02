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Офис Зеленского согласился на допконсультации по украинской «формуле мира»

Ведомости

В Киеве признали необходимость проведения дополнительной консультативной встречи советников по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции по украинской «формуле мира». Об этом в своем Telegram-канале написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак уточнил, что согласовал этот вопрос в телефонном разговоре с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе переговоров также обсуждались результаты третьей встречи советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики по украинской «формуле мира», которая прошла на Мальте. На встрече рассматривались планы по реализации пяти пунктов формулы.

В ноябре 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G20, перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. В конце декабря 2022 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал эту «формулу мира» иллюзорной. На основании ее Россия не будет ни с кем вести переговоры, отмечал он. В марте 2023 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложенная президентом Украины «формула мира» не имеет отношения к миру. В августе 2023 г. она добавила, что урегулирование конфликта на Украине на основании этой «формулы» невозможно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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