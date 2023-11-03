В Кремле прокомментировали слова Медведева о возможном столкновении Польши с РФ

Ранее Медведев в статье для «Российской газеты», приуроченной к 4 ноября, заявил, что наращивание военного потенциала Польши может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Минском и Москвой. «Более того, авантюрные действия Польши, если их необдуманно поддержат ее союзники по НАТО, могут привести к гораздо более опасным последствиям для всего мира. И тогда Польша выполнит роль "гиены Европы", развязавшей третью мировую войну», – написал он.