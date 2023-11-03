В Кремле прокомментировали слова Медведева о возможном столкновении Польши с РФ
Заявление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о возможном столкновении Польши с Россией и Белоруссией – один из возможных гипотетических сценариев. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В данном случае очень глубокий анализ ситуации, с изложением различных сценариев Дмитрий Анатольевич привел в такой обширной статье в “Российской газете”. Да, действительно там разные сценарии описываются, которые гипотетически существуют на повестке дня», – сказал Песков.
Ранее Медведев в статье для «Российской газеты», приуроченной к 4 ноября, заявил, что наращивание военного потенциала Польши может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Минском и Москвой. «Более того, авантюрные действия Польши, если их необдуманно поддержат ее союзники по НАТО, могут привести к гораздо более опасным последствиям для всего мира. И тогда Польша выполнит роль "гиены Европы", развязавшей третью мировую войну», – написал он.
Медведев неоднократно заявлял об угрозах наращивания военного потенциала Польши. В частности, 1 июля он предположил, что в случае размещения в Польше ядерного оружия оно будет применено.