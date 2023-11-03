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В Кремле прокомментировали слова Медведева о возможном столкновении Польши с РФ

Ведомости

Заявление заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о возможном столкновении Польши с Россией и Белоруссией – один из возможных гипотетических сценариев. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В данном случае очень глубокий анализ ситуации, с изложением различных сценариев Дмитрий Анатольевич привел в такой обширной статье в “Российской газете”. Да, действительно там разные сценарии описываются, которые гипотетически существуют на повестке дня», – сказал Песков.

Ранее Медведев в статье для «Российской газеты», приуроченной к 4 ноября, заявил, что наращивание военного потенциала Польши может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Минском и Москвой. «Более того, авантюрные действия Польши, если их необдуманно поддержат ее союзники по НАТО, могут привести к гораздо более опасным последствиям для всего мира. И тогда Польша выполнит роль "гиены Европы", развязавшей третью мировую войну», – написал он. 

Медведев неоднократно заявлял об угрозах наращивания военного потенциала Польши. В частности, 1 июля он предположил, что в случае размещения в Польше ядерного оружия оно будет применено. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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