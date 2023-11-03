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Путин заявил о попытках раскачать Россию изнутри событиями в Дагестане

Ведомости

Событиями в Дагестане «заокеанские деятели» хотели раскачать Россию изнутри. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ нового состава накануне Дня Народного единства.

Путин подчеркнул, что в многонациональной стране это абсолютно недопустимо. По его мнению, на фоне мировых событий «легко вбросить искру».

«Когда смотришь на страдающих, окровавленных детей – и кулаки сжимаются и слезы на глазах наворачиваются. Это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если такой реакции нет, то у человека сердца нет, оно каменное», – объяснил президент.

При этом глава государства уверен, что все происходящие события нужно воспринимать ясной головой, понимая, где находится истинный «корень зла». Он напомнил, что призывы к беспорядками через соцсети «вбрасывали» люди, которые живут за границей, в том числе на Украине.

В этой связи Путин выразил удивление позиции «заокеанских деятелей», которые с одной стороны «поддерживают евреев Израиля», а с другой – «руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы».

Путин рассказал о роли Украины в организации событий в Махачкале

«Ну просто невероятное свинство. Это уже не двойные стандарты. Я даже не знаю, как это назвать. Извращение сознания какое-то. Это говорит о том, что на самом деле они преследуют скорее всего свои собственные интересы, чем интересы каких-то третьих народов и третьих стран. В данном случае, интерес борьбы с Россией и раскачки России изнутри», – пояснил президент.

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. Ущерб аэропорту Махачкалы после беспорядков оценили в 285 млн руб. Работа аэропорта была приостановлена до середины дня 30 октября. После окончания беспорядков были задержаны 83 участника, 15 человек арестовали. Путин заявил, что события в Махачкале были инспирированы из-за границы, в том числе с участием украинских спецслужб и их западных покровителей. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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