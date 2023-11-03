Путин заявил о попытках раскачать Россию изнутри событиями в Дагестане

«Ну просто невероятное свинство. Это уже не двойные стандарты. Я даже не знаю, как это назвать. Извращение сознания какое-то. Это говорит о том, что на самом деле они преследуют скорее всего свои собственные интересы, чем интересы каких-то третьих народов и третьих стран. В данном случае, интерес борьбы с Россией и раскачки России изнутри», – пояснил президент.