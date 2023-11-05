В Чечне уточнили должность Адама Кадырова в службе безопасности отца
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам назначен на должность начальника отдела обеспечения службы безопасности главы республики, сообщил министр здравоохранения Чечни Адам Алханов в своем Telegram-канале.
«От души поздравляю дорогого брата, внука первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова – Адама Кадырова с назначением на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики», – написал Алханов.
Несмотря на молодые годы, как отметил министр, Адам «обладает богатым практическим опытом» и его «ничто не остановит в деле защиты своего отца, народа, религии и родины».
Ранее 5 ноября стало известно о назначении 15-летнего сына Кадырова на «важную» и «ответственную» должность в службе безопасности главы Чечни. Об этом сообщили министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев и депутат Госдумы Адам Делимханов. Они поздравили Адама с новой работой, но не уточнили, чем именно он будет заниматься.
Ранее 15-летнего сына Кадырова наградили высшей наградой Карачаево-Черкесии, а 24 октября раис Татарстана Рустам Минниханов вручил Адаму Кадырову орден «Дуслык» – вторую по значимости награду в Татарстане. В начале октября Адаму было присвоено звание Героя Чеченской Республики.
В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля, который находился в СИЗО в Чечне. Глава региона признался, что гордится поступком сына.