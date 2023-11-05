В Чечне уточнили должность Адама Кадырова в службе безопасности отца

Ранее 5 ноября стало известно о назначении 15-летнего сына Кадырова на «важную» и «ответственную» должность в службе безопасности главы Чечни. Об этом сообщили министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев и депутат Госдумы Адам Делимханов. Они поздравили Адама с новой работой, но не уточнили, чем именно он будет заниматься.