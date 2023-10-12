Кадыров усомнился в искренности заявившего о желании принять ислам Журавеля

По данным следствия, Журавель сжег Коран возле Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, снимая свои действия на видео. Затем Журавель опубликовал ролик в интернете. В ходе допроса он признался, что совершил акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 000 руб. Он также сообщил, что снимал для спецслужб Украины военные объекты. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих в религиозных местах). 21 мая дело по решению председателя СК РФ Александра Бастрыкина передали для расследования в СК по Чечне.