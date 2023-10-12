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Кадыров усомнился в искренности заявившего о желании принять ислам Журавеля

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров не поверил в искренность желания Никиты Журавеля принять Ислам. На эту мысль его натолкнули отсутствие твердости и попытки уйти от прямых ответов. Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал Журавеля ярко выраженным провокатором и диверсантом, действовавшим в стиле европейских спецслужб, которого «на Западе захотят представить как поборника демократии и свободы слова».

«Мы были свидетелями таких методов Запада не один десяток раз. Вот только у нас другие представления о свободе – неподдельные и в стократ правильнее: в России свобода одних не ущемляет свободу других».

По данным следствия, Журавель сжег Коран возле Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, снимая свои действия на видео. Затем Журавель опубликовал ролик в интернете. В ходе допроса он признался, что совершил акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 000 руб. Он также сообщил, что снимал для спецслужб Украины военные объекты. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих в религиозных местах). 21 мая дело по решению председателя СК РФ Александра Бастрыкина передали для расследования в СК по Чечне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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