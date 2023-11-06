В Раде сообщили о решении провести выборы президента Украины в марте

По его словам, в офисе главы государства давно рассматривали «возможность провести выборы как можно скорее, пользуясь высокими текущими рейтингами в условиях почти отсутствующей политической конкуренции» во время боевых действий. Зеленский, как отмечает Гончаренко, ранее говорил о невозможности проведения голосования в такое время, но в последнее время он «изменил свою публичную риторику». При этом «физически и юридически» провести выборы невозможно, считает депутат.