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В Раде сообщили о решении провести выборы президента Украины в марте

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский поручил своему офису начать подготовку к президентским выборам в марте следующего года, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала «Эспрессо» и позднее написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня в эфире я сказал, что Зеленский приказал своей команде готовиться к выборам президента 31 марта 2024 г. Именно президента без парламента», – написал он.

По его словам, в офисе главы государства давно рассматривали «возможность провести выборы как можно скорее, пользуясь высокими текущими рейтингами в условиях почти отсутствующей политической конкуренции» во время боевых действий. Зеленский, как отмечает Гончаренко, ранее говорил о невозможности проведения голосования в такое время, но в последнее время он «изменил свою публичную риторику». При этом «физически и юридически» провести выборы невозможно, считает депутат.

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«Хочу еще раз сказать – это авантюрная идея, совершенно не нужная стране в нынешних условиях», – написал Гончаренко, добавив, что сражаться нужно «не друг против друга, а вместе против общего врага» и, только когда «все кончится», проводить выборы.

Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение. В конце июля Верховная рада продлила его до 15 ноября, из-за чего запланированные выборы в украинский парламент на 29 октября были перенесены. Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2024 г. В случае продления военного положения они также будут отложены. Но, как отметил Гончаренко, законодательство можно «как хочешь подправить», и выборы в таком случае состоятся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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