В Раде сообщили о решении провести выборы президента Украины в марте
Президент Украины Владимир Зеленский поручил своему офису начать подготовку к президентским выборам в марте следующего года, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала «Эспрессо» и позднее написал в своем Telegram-канале.
«Сегодня в эфире я сказал, что Зеленский приказал своей команде готовиться к выборам президента 31 марта 2024 г. Именно президента без парламента», – написал он.
По его словам, в офисе главы государства давно рассматривали «возможность провести выборы как можно скорее, пользуясь высокими текущими рейтингами в условиях почти отсутствующей политической конкуренции» во время боевых действий. Зеленский, как отмечает Гончаренко, ранее говорил о невозможности проведения голосования в такое время, но в последнее время он «изменил свою публичную риторику». При этом «физически и юридически» провести выборы невозможно, считает депутат.
«Хочу еще раз сказать – это авантюрная идея, совершенно не нужная стране в нынешних условиях», – написал Гончаренко, добавив, что сражаться нужно «не друг против друга, а вместе против общего врага» и, только когда «все кончится», проводить выборы.
Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение. В конце июля Верховная рада продлила его до 15 ноября, из-за чего запланированные выборы в украинский парламент на 29 октября были перенесены. Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2024 г. В случае продления военного положения они также будут отложены. Но, как отметил Гончаренко, законодательство можно «как хочешь подправить», и выборы в таком случае состоятся.