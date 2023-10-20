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Политика

Кличко заявил, что вошедшие в состав России территории уже не являются Украиной

Ведомости

Вошедшие в состав России новые регионы уже не принадлежат Украине, поэтому проведение выборов в 2024 г. на этих территориях невозможно. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев 24». 

«Проголосовать? Те территории, которые оккупированы, они уже не Украина, потому что представителей не будет», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

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Кличко добавил, что непонятно, каким образом власти Украины планируют учитывать эти регионы. По мнению мэра Киева, голосование в текущих условиях «привело бы к развалу Украины, так как политики начали бы бороться между собой за власть».

Ранее «Ведомости» писали, что конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение. В конце июля Верховная рада продлила его до 15 ноября, из-за чего запланированные выборы в украинский парламент на 29 октября были перенесены. Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2024 г. В случае продления военного положения они также будут отложены.

30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении новых территорий в состав России. Глава государства тогда подчеркнул, что жители новых регионов становятся гражданами РФ навсегда. 

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ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам пятидневных референдумов, проведенных на этих территориях в конце сентября 2022 г. Власти Украины результаты голосования не признали. Более того, после присоединения новых регионов к России президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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