Кличко заявил, что вошедшие в состав России территории уже не являются Украиной
Вошедшие в состав России новые регионы уже не принадлежат Украине, поэтому проведение выборов в 2024 г. на этих территориях невозможно. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев 24».
«Проголосовать? Те территории, которые оккупированы, они уже не Украина, потому что представителей не будет», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Кличко добавил, что непонятно, каким образом власти Украины планируют учитывать эти регионы. По мнению мэра Киева, голосование в текущих условиях «привело бы к развалу Украины, так как политики начали бы бороться между собой за власть».
Ранее «Ведомости» писали, что конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение. В конце июля Верховная рада продлила его до 15 ноября, из-за чего запланированные выборы в украинский парламент на 29 октября были перенесены. Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2024 г. В случае продления военного положения они также будут отложены.
30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении новых территорий в состав России. Глава государства тогда подчеркнул, что жители новых регионов становятся гражданами РФ навсегда.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам пятидневных референдумов, проведенных на этих территориях в конце сентября 2022 г. Власти Украины результаты голосования не признали. Более того, после присоединения новых регионов к России президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин.