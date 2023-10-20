Кличко заявил, что вошедшие в состав России территории уже не являются Украиной

Ранее «Ведомости» писали, что конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение. В конце июля Верховная рада продлила его до 15 ноября, из-за чего запланированные выборы в украинский парламент на 29 октября были перенесены. Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2024 г. В случае продления военного положения они также будут отложены.