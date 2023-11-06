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Австралия объявила о новых санкциях против России

Ведомости

Австралия вводит запрет на поставку в Россию ряда товаров, в том числе ядерных реакторов, запчастей, звукозаписывающих устройств и инструментов для бурения. О новых санкциях в отношении Москвы со ссылкой на письмо австралийского МВД пишет ТАСС.

Ограничения вводятся в соответствии с новым распоряжением министра иностранных дел Австралии Пенни Вон, говорится в документе. В частности, под запрет попал экспорт в Россию деталей и запчастей для «любых инструментов с механическим приводом или без него», а также для станков для «прессовки, штамповки, пробивки отверстий, нарезания резьбы, сверления, расточки, протяжки, фрезерования, токарной обработки или завинчивания винтов».

Кроме того, нельзя будет поставлять Москве штампы и формы для металлических изделий, инструменты для бурения горных пород и грунта, ядерные реакторы и детали к ним, котлы, машины и механическое оборудование, перечисляет ведомство.

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Австралия также вводит запрет на экспорт электрических машин и запчастей к ним, звукозаписывающих устройств, репродукторов и колонок, устройств для записи телевизионного изображения и звука и частей и комплектующих таких изделий, добавили в МВД.

Австралия присоединилась к санкциям США и Европы после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. Санкции вводятся в отношении металлургического, энергетического, финансового и оборонного секторов страны, а также включают ограничения на экспорт и импорт продукции.

В июле 2023 г. Канберра расширила действие санкций на 45 граждан и компаний России в сфере оборонного, технологического и энергетического секторов. Посольство России в Австралии ранее называло тщетными ограничения против Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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