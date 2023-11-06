Австралия объявила о новых санкциях против России
Австралия вводит запрет на поставку в Россию ряда товаров, в том числе ядерных реакторов, запчастей, звукозаписывающих устройств и инструментов для бурения. О новых санкциях в отношении Москвы со ссылкой на письмо австралийского МВД пишет ТАСС.
Ограничения вводятся в соответствии с новым распоряжением министра иностранных дел Австралии Пенни Вон, говорится в документе. В частности, под запрет попал экспорт в Россию деталей и запчастей для «любых инструментов с механическим приводом или без него», а также для станков для «прессовки, штамповки, пробивки отверстий, нарезания резьбы, сверления, расточки, протяжки, фрезерования, токарной обработки или завинчивания винтов».
Кроме того, нельзя будет поставлять Москве штампы и формы для металлических изделий, инструменты для бурения горных пород и грунта, ядерные реакторы и детали к ним, котлы, машины и механическое оборудование, перечисляет ведомство.
Австралия также вводит запрет на экспорт электрических машин и запчастей к ним, звукозаписывающих устройств, репродукторов и колонок, устройств для записи телевизионного изображения и звука и частей и комплектующих таких изделий, добавили в МВД.
Австралия присоединилась к санкциям США и Европы после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. Санкции вводятся в отношении металлургического, энергетического, финансового и оборонного секторов страны, а также включают ограничения на экспорт и импорт продукции.
В июле 2023 г. Канберра расширила действие санкций на 45 граждан и компаний России в сфере оборонного, технологического и энергетического секторов. Посольство России в Австралии ранее называло тщетными ограничения против Москвы.