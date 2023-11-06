Австралия объявила о новых санкциях против России

Ограничения вводятся в соответствии с новым распоряжением министра иностранных дел Австралии Пенни Вон, говорится в документе. В частности, под запрет попал экспорт в Россию деталей и запчастей для «любых инструментов с механическим приводом или без него», а также для станков для «прессовки, штамповки, пробивки отверстий, нарезания резьбы, сверления, расточки, протяжки, фрезерования, токарной обработки или завинчивания винтов».