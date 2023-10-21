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СМИ: Литва предложила запретить экспорт в Россию гвоздей, игл и кнопок

Ведомости

Литва предлагает запретить экспорт в Россию радиаторов отопления, гвоздей, канцелярских кнопок и швейных игл в рамках 12-го пакета санкций ЕС. Об этом пишет Euobserver со ссылкой на документ. 

Список Вильнюса, по данным издания, должен включить запрет на экспорт «радиаторов центрального отопления и их частей», «гвоздей, канцелярских кнопок» и «швейных и вязальных игл». «Рекомендации Вильнюса по "деградации российских промышленных мощностей" растянулись на десятки страниц мелочей», – отмечает издание. Также Литва предлагает заблокировать IT-услуги для российских фирм. 

Издание сообщило, что комиссия ЕС должна начать переговоры с отдельными странами ЕС в эти выходные или в начале следующей недели по 12-му пакету санкционных мер против России. Подробные предложения представили также Эстония и Польша. В частности, Эстония «добивается полного торгового эмбарго в отношении России». 

ЕС после начала спецоперации ввел против России уже 11 пакетов санкций в добавок к уже существовавшим ограничениям. Последний из них был согласован в июне. Под ограничения попали 87 организаций, которые якобы поддерживают РФ, а также 100 россиян, среди которых предприниматели, военные, журналисты и др., кроме того, был введен запрет транспортировки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба».

Предыдущий 10-й пакет европейских санкций против России был введен в конце февраля 2023 г. Тогда он ввел ограничения для 87 физических и 34 юридических лиц.

Ранее в сентябре СМИ выяснили, что ЕС может представить 12-й пакет санкций против России в первой половине октября. В него, по данным Bloomberg, планируют включить разрешение направить замороженные активы Банка России на поддержку Украины. Польша, прибалтийские страны и еще ряд государств ЕС также настаивают на введении дополнительных ограничений против СПГ из РФ и услуг российских специалистов в сфере IT.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что санкции не достигли своих целей и являются стимулом для развития суверенной экономики. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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