СМИ: Литва предложила запретить экспорт в Россию гвоздей, игл и кнопок
Литва предлагает запретить экспорт в Россию радиаторов отопления, гвоздей, канцелярских кнопок и швейных игл в рамках 12-го пакета санкций ЕС. Об этом пишет Euobserver со ссылкой на документ.
Список Вильнюса, по данным издания, должен включить запрет на экспорт «радиаторов центрального отопления и их частей», «гвоздей, канцелярских кнопок» и «швейных и вязальных игл». «Рекомендации Вильнюса по "деградации российских промышленных мощностей" растянулись на десятки страниц мелочей», – отмечает издание. Также Литва предлагает заблокировать IT-услуги для российских фирм.
Издание сообщило, что комиссия ЕС должна начать переговоры с отдельными странами ЕС в эти выходные или в начале следующей недели по 12-му пакету санкционных мер против России. Подробные предложения представили также Эстония и Польша. В частности, Эстония «добивается полного торгового эмбарго в отношении России».
ЕС после начала спецоперации ввел против России уже 11 пакетов санкций в добавок к уже существовавшим ограничениям. Последний из них был согласован в июне. Под ограничения попали 87 организаций, которые якобы поддерживают РФ, а также 100 россиян, среди которых предприниматели, военные, журналисты и др., кроме того, был введен запрет транспортировки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба».
Предыдущий 10-й пакет европейских санкций против России был введен в конце февраля 2023 г. Тогда он ввел ограничения для 87 физических и 34 юридических лиц.
Ранее в сентябре СМИ выяснили, что ЕС может представить 12-й пакет санкций против России в первой половине октября. В него, по данным Bloomberg, планируют включить разрешение направить замороженные активы Банка России на поддержку Украины. Польша, прибалтийские страны и еще ряд государств ЕС также настаивают на введении дополнительных ограничений против СПГ из РФ и услуг российских специалистов в сфере IT.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что санкции не достигли своих целей и являются стимулом для развития суверенной экономики.