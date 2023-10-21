СМИ: Литва предложила запретить экспорт в Россию гвоздей, игл и кнопок

Ранее в сентябре СМИ выяснили, что ЕС может представить 12-й пакет санкций против России в первой половине октября. В него, по данным Bloomberg, планируют включить разрешение направить замороженные активы Банка России на поддержку Украины. Польша, прибалтийские страны и еще ряд государств ЕС также настаивают на введении дополнительных ограничений против СПГ из РФ и услуг российских специалистов в сфере IT.



Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что санкции не достигли своих целей и являются стимулом для развития суверенной экономики.