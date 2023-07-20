Австралия ввела новые санкции против России

Ранее в МИД Австралии уточнили, что за все время страна ввела санкции в отношении более чем 1000 физлиц и компаний. Помимо этого правительство планирует ввести запрет на экспорт в Россию оборудования и запчастей к нему. В министерстве добавили, что санкции «нацелены на сектора, имеющие экономическое и стратегическое значение для России».