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Политика

Австралия ввела новые санкции против России

Ведомости

Австралия расширила действие санкций на 45 граждан и компаний России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Австралии.

«Сегодня Австралия ввела адресные санкции в отношении 35 организаций оборонного, технологического и энергетического секторов России, а также 10 физических лиц, включая российских министров и высокопоставленных чиновников, а также высокопоставленных военнослужащих в Белоруссии», – сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что санкции были введены, в частности, в отношении первого вице-премьера России Андрея Белоусова, вице-премьера России Дмитрия Чернышенко и высокопоставленных белорусских военных чиновников, а также в отношении генерального директора крупнейшего в России производителя вертолетов и в отношении самой компании.

Помимо этого, среди предприятий, которые попали под санкции, – поставщики технологий и передового оборудования ВС России, а также компании, занимающиеся атомной энергетикой и добычей арктических ресурсов.

Австралия присоединилась к санкциям США и Европы после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. Санкции вводятся в отношении металлургического, энергетического, финансового и оборонного секторов страны, а также включают ограничения на экспорт и импорт продукции.

Ранее в МИД Австралии уточнили, что за все время страна ввела санкции в отношении более чем 1000 физлиц и компаний. Помимо этого правительство планирует ввести запрет на экспорт в Россию оборудования и запчастей к нему. В министерстве добавили, что санкции «нацелены на сектора, имеющие экономическое и стратегическое значение для России».

При этом в российском посольстве в Австралии назвали все введенные санкции тщетными. В диппредставительстве подчеркнули, что ограничения не смогут помешать Москве устранять угрозы своей нацбезопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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