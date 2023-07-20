Австралия ввела новые санкции против России
Австралия расширила действие санкций на 45 граждан и компаний России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Австралии.
«Сегодня Австралия ввела адресные санкции в отношении 35 организаций оборонного, технологического и энергетического секторов России, а также 10 физических лиц, включая российских министров и высокопоставленных чиновников, а также высокопоставленных военнослужащих в Белоруссии», – сказано в сообщении.
В ведомстве пояснили, что санкции были введены, в частности, в отношении первого вице-премьера России Андрея Белоусова, вице-премьера России Дмитрия Чернышенко и высокопоставленных белорусских военных чиновников, а также в отношении генерального директора крупнейшего в России производителя вертолетов и в отношении самой компании.
Помимо этого, среди предприятий, которые попали под санкции, – поставщики технологий и передового оборудования ВС России, а также компании, занимающиеся атомной энергетикой и добычей арктических ресурсов.
Австралия присоединилась к санкциям США и Европы после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. Санкции вводятся в отношении металлургического, энергетического, финансового и оборонного секторов страны, а также включают ограничения на экспорт и импорт продукции.
Ранее в МИД Австралии уточнили, что за все время страна ввела санкции в отношении более чем 1000 физлиц и компаний. Помимо этого правительство планирует ввести запрет на экспорт в Россию оборудования и запчастей к нему. В министерстве добавили, что санкции «нацелены на сектора, имеющие экономическое и стратегическое значение для России».
При этом в российском посольстве в Австралии назвали все введенные санкции тщетными. В диппредставительстве подчеркнули, что ограничения не смогут помешать Москве устранять угрозы своей нацбезопасности.