Пушилин освободил от должности мэра Мариуполя Олега Моргуна

Моргун стал главой Мариуполя в январе этого года. Тогда он сменил на должности главы администрации Константина Иващенко. Моргун был главой администрации Новоазовского района ДНР. Работал в органах украинского МВД Донецкой области, в том числе был и. о. главы управления МВД в Мариуполе.