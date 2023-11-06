Пушилин освободил от должности мэра Мариуполя Олега Моргуна
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин освободил мэра Мариуполя Олега Моргуна от должности, следует из указа.
«Освободить Моргуна Олега Валериевича от замещаемой должности главы администрации города Мариуполя», – говорится в документе. Указ вступает в силу со дня подписания.
В документе не уточняется, кто займет должность главы города.
Моргун стал главой Мариуполя в январе этого года. Тогда он сменил на должности главы администрации Константина Иващенко. Моргун был главой администрации Новоазовского района ДНР. Работал в органах украинского МВД Донецкой области, в том числе был и. о. главы управления МВД в Мариуполе.
Мариуполь перешел под контроль России весной 2022 г., после начала спецоперации на Украине. В мае того же года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по взятию под контроль территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе, где оставались украинские войска.
30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.