Мэр Мариуполя оценил срок восстановления города в три года
Восстановление Мариуполя будет завершено в течение трех лет, заявил мэр города Олег Моргун в комментарии ТАСС.
«Я думаю, что в течение трех лет мы закроем [тему] восстановления города», – сказал он.
Текущий год Моргун назвал «ударным» по темпам восстановления – сейчас работы ведутся на 1800 объектах, среди которых жилые дома, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры.
Министр обороны Сергей Шойгу в начале мая 2022 г. сообщил, что Мариуполь находится под контролем российской армии, в городе налаживается мирная жизнь. 20 мая министр доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Вице-премьер Марат Хуснуллин в июле того же года на встрече с Путиным представил 100-страничный мастер-план развития Мариуполя на ближайшие три года. В ноябре вице-премьер говорил, что 60% объектов в Мариуполе подключили к системе энергоснабжения, хотя город был на 30% разрушен. Тогда же Хуснуллин говорил, что власти планируют выполнить трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в Мариуполе за два года.
Ранее в этом месяце Хуснуллин заявил о начале восстановления железнодорожного вокзала в Мариуполе. Министр транспорта Виталий Савельев на встрече с Путиным 5 июня сообщил, что аэропорт Мариуполя можно будет задействовать в 2024–2025 гг., «если позволит обстановка». На той же встрече Савельев также рассказал, что в 2023 г. в новых регионах России планируется провести капитальный ремонт 761 км дорог и 26 искусственных сооружений на них.