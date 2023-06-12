Газета
Общество

Мэр Мариуполя оценил срок восстановления города в три года

Ведомости

Восстановление Мариуполя будет завершено в течение трех лет, заявил мэр города Олег Моргун в комментарии ТАСС.

«Я думаю, что в течение трех лет мы закроем [тему] восстановления города», – сказал он.

Текущий год Моргун назвал «ударным» по темпам восстановления – сейчас работы ведутся на 1800 объектах, среди которых жилые дома, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры.

Министр обороны Сергей Шойгу в начале мая 2022 г. сообщил, что Мариуполь находится под контролем российской армии, в городе налаживается мирная жизнь. 20 мая министр доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в июле того же года на встрече с Путиным представил 100-страничный мастер-план развития Мариуполя на ближайшие три года. В ноябре вице-премьер говорил, что 60% объектов в Мариуполе подключили к системе энергоснабжения, хотя город был на 30% разрушен. Тогда же Хуснуллин говорил, что власти планируют выполнить трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в Мариуполе за два года.

Ранее по теме: Хуснуллин сообщил о начале восстановления железнодорожного вокзала в Мариуполе

Ранее в этом месяце Хуснуллин заявил о начале восстановления железнодорожного вокзала в Мариуполе. Министр транспорта Виталий Савельев на встрече с Путиным 5 июня сообщил, что аэропорт Мариуполя можно будет задействовать в 2024–2025 гг., «если позволит обстановка». На той же встрече Савельев также рассказал, что в 2023 г. в новых регионах России планируется провести капитальный ремонт 761 км дорог и 26 искусственных сооружений на них.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных