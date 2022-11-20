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Хуснуллин заявил о планах восстановить жилье в Мариуполе за два года

Ведомости

Российские власти планируют выполнить трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в Мариуполе за два года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам работы в городе.

Хуснуллин два дня работал в новых регионах России: 19 ноября он посетил Мариуполь, побывал на строящихся объектах и вместе с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным поговорил со строителями, рассказал вице-премьер в своем Telegram-канале.

«В целом планируем наш трехлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в городе выполнить за 2 года!» — написал Хуснуллин.

По его данным, в Мариуполе сейчас работают 28 000 строителей. Работы идут «хорошими темпами», сейчас восстанавливают порядка 1250 объектов, уже готовы 150 домов. Хуснуллин указал на проблему по подключению к сетям. 

«Сейчас подано тепло в 475 домов, до конца года ставим задачу обеспечить подключение 1000 объектов, но есть проблема с ветхостью сетей в городе в целом», — написал он.

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Вице-премьер Хуснуллин рассказал о плане восстановления Мариуполя за три года еще летом. Встреча президента России Владимира Путина с зампредом правительства, который отвечает со стороны Белого дома за восстановление Донбасса, прошла 20 июля. Тогда Хуснуллин представил главе государства 100-страничный мастер-план развития Мариуполя на ближайшие три года. Он отмечал, что уже в этом году будут отремонтированы 90 объектов: детские сады, школы и больницы. Кроме того, теперь в план включили и восстановление аэропорта Мариуполя. В начале ноября вице-премьер говорил, что 60% объектов в Мариуполе подключили к системе энергоснабжения, хотя город был на 30% разрушен. 

Почти 9000 жителей Мариуполя и Волновахского района на юге ДНР подали заявления на компенсации в связи с утратой или повреждением жилья вследствие боевых действий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства труда и социальной политики ДНР. Мариуполь и Волноваха – самые крупные по числу населения города ДНР, занятые Россией в ходе специальной военной операции в 2022 г.

Стоимость восстановления Мариуполя, Рубежного и Северодонецка по итогам экспертиз составляет 180 млрд руб., сообщили в сентябре в пресс-службе Следственного комитета России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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