Хуснуллин заявил о планах восстановить жилье в Мариуполе за два года

Вице-премьер Хуснуллин рассказал о плане восстановления Мариуполя за три года еще летом. Встреча президента России Владимира Путина с зампредом правительства, который отвечает со стороны Белого дома за восстановление Донбасса, прошла 20 июля. Тогда Хуснуллин представил главе государства 100-страничный мастер-план развития Мариуполя на ближайшие три года. Он отмечал, что уже в этом году будут отремонтированы 90 объектов: детские сады, школы и больницы. Кроме того, теперь в план включили и восстановление аэропорта Мариуполя. В начале ноября вице-премьер говорил, что 60% объектов в Мариуполе подключили к системе энергоснабжения, хотя город был на 30% разрушен.