Моргун стал врио мэра Мариуполя после увольнения
Олег Моргун назначен временно исполняющим обязанности главы города Мариуполя, следует из указа главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.
Ранее Моргун был уволен с должности главы администрации города.
Главой Мариуполя Моргун стал в январе этого года. Тогда он сменил на должности главу администрации Константина Иващенко. Моргун был главой администрации Новоазовского района ДНР. Работал в органах украинского МВД Донецкой области, в том числе был и. о. главы управления МВД в Мариуполе.
Мариуполь перешел под контроль России весной 2022 г. после начала спецоперации на Украине. 30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.