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Пост премьер-министра Польши может вновь занять Моравецкий

Ведомости

Президент Польши Анджей Дуда внес в парламент страны кандидатуру действующего премьер-министра Матеуша Моравецкого на пост главы нового состава правительства. Об этом Дуда заявил в телеобращении, передает Newsweek.

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«После спокойного анализа и консультаций я решил поручить миссию формирования правительства премьер-министру Матеушу Моравецкому», – сказал он.

Парламентские выборы в Польше завершились 15 октября. По их итогам партия «Право и справедливость» получила 35,38% голосов. Ее главный оппонент, правоцентристская «Гражданская коалиция», набрала 30,7% голосов, заняв, таким образом, второе место. Следом расположился «Третий путь», избирательный блок правоцентристской направленности, с результатом в 14,4% голосов.

Моравецкий тогда назвал третью победу его партии подряд «исторической». По его словам, президент Польши поручит именно ему сформировать правительство, так как «такова политическая традиция в Польше».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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