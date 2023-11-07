Пост премьер-министра Польши может вновь занять Моравецкий
Президент Польши Анджей Дуда внес в парламент страны кандидатуру действующего премьер-министра Матеуша Моравецкого на пост главы нового состава правительства. Об этом Дуда заявил в телеобращении, передает Newsweek.
«После спокойного анализа и консультаций я решил поручить миссию формирования правительства премьер-министру Матеушу Моравецкому», – сказал он.
Парламентские выборы в Польше завершились 15 октября. По их итогам партия «Право и справедливость» получила 35,38% голосов. Ее главный оппонент, правоцентристская «Гражданская коалиция», набрала 30,7% голосов, заняв, таким образом, второе место. Следом расположился «Третий путь», избирательный блок правоцентристской направленности, с результатом в 14,4% голосов.
Моравецкий тогда назвал третью победу его партии подряд «исторической». По его словам, президент Польши поручит именно ему сформировать правительство, так как «такова политическая традиция в Польше».