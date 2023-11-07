Газета
Политика

МИД: заявление Израиля о ядерном оружии вызывает вопрос о его наличии у страны

Ведомости

Слова израильских властей о возможном применении ядерного оружия в секторе Газа вызывают вопрос о наличии такого вооружения у Израиля. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

«Это вызвало огромное количество вопросов. Вопрос номер один – получается, мы слышим официальное заявление о наличии [у Израиля] ядерного оружия?» – сказала она (цитата по ТАСС).

В «Хамасе» ответили на заявление о возможности ядерного удара по сектору Газа

5 ноября министр по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихай Элияху во время интервью на радиостанции Kol Berama допустил сброс ядерной бомбы на сектор Газа, назвав это «одной из возможностей». Позже министр пояснил, что его слова были метафорой. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина и подчеркнул, что страна придерживается норм международного права.

В госдепе США сочли слова Элияху «абсолютно неприемлемыми» и призвали все стороны воздерживаться от высказываний, которые могут привести к эскалации ситуации. Заявление министра также осудили несколько стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, Сирию и Катар. В МИД Ирана призвали Совет безопасности ООН принять меры для разоружения Израиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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