МИД: заявление Израиля о ядерном оружии вызывает вопрос о его наличии у страны

5 ноября министр по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихай Элияху во время интервью на радиостанции Kol Berama допустил сброс ядерной бомбы на сектор Газа, назвав это «одной из возможностей». Позже министр пояснил, что его слова были метафорой. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина и подчеркнул, что страна придерживается норм международного права.