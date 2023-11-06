Глава МИД Ирана заявил о необходимости лишить Израиль ядерного оружия

После слов израильского министра премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что слова Элияху «оторваны от реальности». Офис премьера также сообщил о решении отстранить чиновника от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления. Сам Элияху заявил, что утверждения о ядерном ударе были «метафорическими».