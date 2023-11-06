Глава МИД Ирана заявил о необходимости лишить Израиль ядерного оружия
Совет безопасности ООН должен принять меры для разоружения Израиля, иначе потом будет «слишком поздно», заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
Таким образом министр прокомментировал недавние заявления израильского министра по делам Иерусалима и наследия Амихая Элияху. В одном из интервью тот допустил сброс ядерной бомбы на сектор Газа, назвав это «одной из возможностей».
«Заявление израильского режима об использовании атомной бомбы показывает его неспособность противостоять сопротивлению. СБ ООН и МАГАТЭ должны действовать, чтобы разоружить этот варварский режим апартеида. Завтра будет слишком поздно», – написал в соцсети X Абдоллахиян, добавив, что ответственность за «геноцид» лежит на Белом доме.
После слов израильского министра премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что слова Элияху «оторваны от реальности». Офис премьера также сообщил о решении отстранить чиновника от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления. Сам Элияху заявил, что утверждения о ядерном ударе были «метафорическими».
Высказывания министра также раскритиковал представитель палестинской группировки «Хамас» Хазем Касем, назвав их терроризмом. А генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт посчитал слова Элияху расистскими. Он добавил, что это «истинное лицо оккупационного правительства для всех тех, кто защищает его на Западе».