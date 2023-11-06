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Политика

Глава МИД Ирана заявил о необходимости лишить Израиль ядерного оружия

Ведомости

Совет безопасности ООН должен принять меры для разоружения Израиля, иначе потом будет «слишком поздно», заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Таким образом министр прокомментировал недавние заявления израильского министра по делам Иерусалима и наследия Амихая Элияху. В одном из интервью тот допустил сброс ядерной бомбы на сектор Газа, назвав это «одной из возможностей».

«Заявление израильского режима об использовании атомной бомбы показывает его неспособность противостоять сопротивлению. СБ ООН и МАГАТЭ должны действовать, чтобы разоружить этот варварский режим апартеида. Завтра будет слишком поздно», – написал в соцсети X Абдоллахиян, добавив, что ответственность за «геноцид» лежит на Белом доме.

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После слов израильского министра премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что слова Элияху «оторваны от реальности». Офис премьера также сообщил о решении отстранить чиновника от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления. Сам Элияху заявил, что утверждения о ядерном ударе были «метафорическими».

Высказывания министра также раскритиковал представитель палестинской группировки «Хамас» Хазем Касем, назвав их терроризмом. А генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт посчитал слова Элияху расистскими. Он добавил, что это «истинное лицо оккупационного правительства для всех тех, кто защищает его на Западе».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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