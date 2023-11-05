Генсек ЛАГ назвал расистскими заявления о возможности ядерного удара по Газе

Ранее Элияху во время интервью на радиостанции Kol Berama допустил сброс ядерной бомбы на сектор Газа, назвав это «одной из возможностей». После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что слова Элияху «оторваны от реальности», а офис премьера сообщил о решении отстранить Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления. Сам Элияху заявил, что утверждения о ядерном ударе были «метафорическими».