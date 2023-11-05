Генсек ЛАГ назвал расистскими заявления о возможности ядерного удара по Газе
Расистские заявления израильского министра по делам Иерусалима и наследия Амихая Элияху являются показательными, заявил генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.
«Расистские заявления израильского министра показательны. Он не только признает, что Израиль владеет ядерным оружием – секрет, о котором знают все. Он также закрепляет правду о расизме израильтян в отношении палестинского народа», – написал генсек в X (бывший Twitter).
Он добавил, что это «истинное лицо оккупационного правительства для всех тех, кто защищает его на Западе».
Ранее Элияху во время интервью на радиостанции Kol Berama допустил сброс ядерной бомбы на сектор Газа, назвав это «одной из возможностей». После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что слова Элияху «оторваны от реальности», а офис премьера сообщил о решении отстранить Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления. Сам Элияху заявил, что утверждения о ядерном ударе были «метафорическими».
Представитель палестинской группировки «Хамас» Хазем Касем назвал заявление израильского министра терроризмом.
«Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября, в результате нападения погибли около 1400 человек. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов погибли около 9500 человек, еще более 24 000 пострадали.
27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции, призвав жителей севера сектора Газа переехать на юг. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа, начав затем бои в городе с боевиками «Хамаса».