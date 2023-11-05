Иран пригрозил США ударом, если Вашингтон не остановит конфликт в Газе
Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани предупредил США о «сильном ударе», передает агентство Tasnim. Такие последствия наступят, если Вашингтон не обеспечит прекращение огня в секторе Газа.
«Наш совет американцам – немедленно прекратить войну в секторе Газа и обеспечить прекращение огня, иначе они сильно пострадают», – сказал министр (цитата по Reuters).
Иран считает, что США принимают «военное участие» в конфликте, отмечает издание. В конце октября президент республики Эбрахим Раиси в соцсети Х обвинил Израиль в переходе красных линий и предупредил об ответных мерах. Он подчеркивал, что Вашингтон просит Иран «ничего не делать, но продолжает оказывать широкую поддержку Израилю».
16 октября в Иране говорили о возможности в случае вторжения Израиля в сектор Газа появления «новых фронтов боевых действий», что может привести к «падению израильской власти и государственности». Министр экономики и промышленности еврейского государства Нил Баркат в свою очередь пригрозил ударом по Ирану, если поддерживаемая исламской республикой группировка «Хезболла» откроет «второй фронт». В иранском МИДе предупреждали, что, если США нанесут удар по Ирану и связанной с ним инфраструктуре, ответ «превзойдет всякое воображение». Тегеран «защищал права палестинцев 30 лет и будет делать это дальше», отмечали в ведомстве.
По последним данным, в ходе палестино-израильского конфликта погибли около 11 000 человек, большинство из которых составляют палестинцы. ООН назвала катастрофической гуманитарную ситуацию в Газе в связи с постоянными обстрелами и полной блокадой сектора.