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Иран пригрозил США ударом, если Вашингтон не остановит конфликт в Газе

Ведомости

Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани предупредил США о «сильном ударе», передает агентство Tasnim. Такие последствия наступят, если Вашингтон не обеспечит прекращение огня в секторе Газа.

«Наш совет американцам – немедленно прекратить войну в секторе Газа и обеспечить прекращение огня, иначе они сильно пострадают», – сказал министр (цитата по Reuters).

Иран считает, что США принимают «военное участие» в конфликте, отмечает издание. В конце октября президент республики Эбрахим Раиси в соцсети Х обвинил Израиль в переходе красных линий и предупредил об ответных мерах. Он подчеркивал, что Вашингтон просит Иран «ничего не делать, но продолжает оказывать широкую поддержку Израилю».

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16 октября в Иране говорили о возможности в случае вторжения Израиля в сектор Газа появления «новых фронтов боевых действий», что может привести к «падению израильской власти и государственности». Министр экономики и промышленности еврейского государства Нил Баркат в свою очередь пригрозил ударом по Ирану, если поддерживаемая исламской республикой группировка «Хезболла» откроет «второй фронт». В иранском МИДе предупреждали, что, если США нанесут удар по Ирану и связанной с ним инфраструктуре, ответ «превзойдет всякое воображение». Тегеран «защищал права палестинцев 30 лет и будет делать это дальше», отмечали в ведомстве.

По последним данным, в ходе палестино-израильского конфликта погибли около 11 000 человек, большинство из которых составляют палестинцы. ООН назвала катастрофической гуманитарную ситуацию в Газе в связи с постоянными обстрелами и полной блокадой сектора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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