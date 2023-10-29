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Политика

Президент Ирана Раиси заявил о переходе Израилем красных линий

Ведомости

Израиль перешел красные линии, что может привести к ответным мерам, говорится в заявлении пресс-службы президента Ирана Эбрахима Раиси в соцсети Х.

«Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю», – говорится в сообщении.

26 октября замминистра иностранных дел Ирана Мохаммад Хассан Шейх Оль-Ислами в кулуарах конференции высокого уровня по евразийской безопасности в Минске заявил журналистам, что если США нанесут удар по Ирану и связанной с ним инфраструктуре, ответ «превзойдет всякое воображение». По его словам, Штаты не в первый раз угрожают стране и в Иране уже «привыкли к ежедневным угрозам». Оль-Ислами подчеркнул, что меры по защите палестинцев должны быть приняты всеми странами, и добавил, что Иран «защищал права палестинцев 30 лет и будет делать это дальше».

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7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сектору Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Также было мобилизовано 300 000 резервистов.

16 октября первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что в случае вторжения Израиля в сектор Газа против страны могут появиться «новые фронты боевых действий». По его словам, это является «красной линией» для Ирана. Азизи добавил, что война на несколько фронтов «может привести к падению израильской власти и государственности».

Министр экономики и промышленности еврейского государства Нил Баркат в свою очередь пригрозил ударом по Ирану, если поддерживаемая исламской республикой группировка «Хезболла» откроет «второй фронт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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