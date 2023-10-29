Президент Ирана Раиси заявил о переходе Израилем красных линий
Израиль перешел красные линии, что может привести к ответным мерам, говорится в заявлении пресс-службы президента Ирана Эбрахима Раиси в соцсети Х.
«Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю», – говорится в сообщении.
26 октября замминистра иностранных дел Ирана Мохаммад Хассан Шейх Оль-Ислами в кулуарах конференции высокого уровня по евразийской безопасности в Минске заявил журналистам, что если США нанесут удар по Ирану и связанной с ним инфраструктуре, ответ «превзойдет всякое воображение». По его словам, Штаты не в первый раз угрожают стране и в Иране уже «привыкли к ежедневным угрозам». Оль-Ислами подчеркнул, что меры по защите палестинцев должны быть приняты всеми странами, и добавил, что Иран «защищал права палестинцев 30 лет и будет делать это дальше».
7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сектору Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Также было мобилизовано 300 000 резервистов.
16 октября первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что в случае вторжения Израиля в сектор Газа против страны могут появиться «новые фронты боевых действий». По его словам, это является «красной линией» для Ирана. Азизи добавил, что война на несколько фронтов «может привести к падению израильской власти и государственности».
Министр экономики и промышленности еврейского государства Нил Баркат в свою очередь пригрозил ударом по Ирану, если поддерживаемая исламской республикой группировка «Хезболла» откроет «второй фронт».