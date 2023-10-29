Президент Ирана Раиси заявил о переходе Израилем красных линий

26 октября замминистра иностранных дел Ирана Мохаммад Хассан Шейх Оль-Ислами в кулуарах конференции высокого уровня по евразийской безопасности в Минске заявил журналистам, что если США нанесут удар по Ирану и связанной с ним инфраструктуре, ответ «превзойдет всякое воображение». По его словам, Штаты не в первый раз угрожают стране и в Иране уже «привыкли к ежедневным угрозам». Оль-Ислами подчеркнул, что меры по защите палестинцев должны быть приняты всеми странами, и добавил, что Иран «защищал права палестинцев 30 лет и будет делать это дальше».