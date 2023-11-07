Кремль: контакты Путина с лидерами Ближнего Востока пока не планируются
Контакты с Палестиной, Израилем и Египтом ведутся ежедневно на рабочем уровне, на высшем уровне пока такие контакты не запланированы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Контакты с упомянутыми сторонами осуществляются на ежедневной основе на рабочем уровне. На высшем уровне пока контактов не планируется», – сказал он, отвечая на вопрос о возможных контактах президента РФ Владимира Путина с коллегами на Ближнем Востоке.
16 октября Путин обсудил обострение палестино-израильского конфликта с президентами Сирии, Ирана, Египта и Палестины Башаром Асадом, Эбрахимом Раиси, Абдель Фаттахом ас-Сиси и Махмудом Аббасом соответственно. В Кремле отметили, что стороны единодушно поддержали скорейшее прекращение огня в секторе Газа.
В тот же день президент РФ провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы Путин осудил «любые действия, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети», говорилось в сообщении Кремля.
Ранее Путин заявлял, что Израиль подвергся беспрецедентной по жестокости атаке со стороны палестинской группировки «Хамас» и имеет право на защиту. Он также неоднократно подчеркивал, что Москва выступает за создание независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сектору Газа. По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 11 000 человек, включая свыше 10 000 палестинцев.