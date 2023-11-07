Кремль: контакты Путина с лидерами Ближнего Востока пока не планируются

«Контакты с упомянутыми сторонами осуществляются на ежедневной основе на рабочем уровне. На высшем уровне пока контактов не планируется», – сказал он, отвечая на вопрос о возможных контактах президента РФ Владимира Путина с коллегами на Ближнем Востоке.