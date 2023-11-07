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Политика

Кремль: контакты Путина с лидерами Ближнего Востока пока не планируются

Ведомости

Контакты с Палестиной, Израилем и Египтом ведутся ежедневно на рабочем уровне, на высшем уровне пока такие контакты не запланированы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Контакты с упомянутыми сторонами осуществляются на ежедневной основе на рабочем уровне. На высшем уровне пока контактов не планируется», – сказал он, отвечая на вопрос о возможных контактах президента РФ Владимира Путина с коллегами на Ближнем Востоке.

16 октября Путин обсудил обострение палестино-израильского конфликта с президентами Сирии, Ирана, Египта и Палестины Башаром Асадом, Эбрахимом Раиси, Абдель Фаттахом ас-Сиси и Махмудом Аббасом соответственно. В Кремле отметили, что стороны единодушно поддержали скорейшее прекращение огня в секторе Газа. 

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В тот же день президент РФ провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы Путин осудил «любые действия, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети», говорилось в сообщении Кремля.

Ранее Путин заявлял, что Израиль подвергся беспрецедентной по жестокости атаке со стороны палестинской группировки «Хамас» и имеет право на защиту. Он также неоднократно подчеркивал, что Москва выступает за создание независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сектору Газа. По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 11 000 человек, включая свыше 10 000 палестинцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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