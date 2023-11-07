Песков назвал гуманитарную ситуацию в Газе катастрофической

«Многие страны сейчас оказывают помощь Палестине, но, к сожалению, помощь сейчас туда может доставляться в весьма и весьма ограниченном объеме и только через территорию Египта, только через КПП “Рафах”, который работает в очень ограниченном режиме. К сожалению, в нужном объеме помощь туда просто сейчас не может быть доставлена. Но, конечно, российская сторона продолжит все контакты и с палестинцами, и с израильтянами, и с египтянами с тем, чтобы дальше изыскивать возможность обеспечивать направление такой помощи», – сказал он.