Песков назвал гуманитарную ситуацию в Газе катастрофической
Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям сектора Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав ситуацию в зоне конфликта катастрофической.
«Многие страны сейчас оказывают помощь Палестине, но, к сожалению, помощь сейчас туда может доставляться в весьма и весьма ограниченном объеме и только через территорию Египта, только через КПП “Рафах”, который работает в очень ограниченном режиме. К сожалению, в нужном объеме помощь туда просто сейчас не может быть доставлена. Но, конечно, российская сторона продолжит все контакты и с палестинцами, и с израильтянами, и с египтянами с тем, чтобы дальше изыскивать возможность обеспечивать направление такой помощи», – сказал он.
Песков также назвал ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта «крайне напряженной и с гуманитарной точки зрения катастрофической». Он подчеркнул, что для Москвы крайне важно, чтобы были обеспечены гуманитарные паузы и гуманитарные потребности гражданского населения сектора Газа.
Представитель Кремля также добавил, что российские дипломаты продолжают работу по предоставлению возможности российским гражданам покинуть территорию Газы. «Мы со всеми сторонами, которые должны это согласовать, находимся в постоянном контакте. Это сложно, потому что нужно синхронизировать гуманитарные паузы, нужно получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, где есть тоже свои требования, и так далее, и тому подобное. Поэтому очень-очень сложная работа, наши дипломаты продолжают этим заниматься», – сказал он.
20 октября Песков заявил, что Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа, возможность для этого есть. Песков уточнил, что угрозы безопасности россиян в секторе Газа кратно возрастут после начала армией обороны Израиля наземной операции. В списки на эвакуацию из сектора Газа при помощи России, сообщалось ранее, включены уже более 900 человек, свыше 500 из них – россияне.
Количество погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 10 000 человек. Бомбардировки анклава армией Израиля начались 7 октября после того, как палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы страны. В ходе нападения погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками.
27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа, начав затем бои в городе с боевиками «Хамаса».