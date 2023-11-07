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Политика

Песков назвал гуманитарную ситуацию в Газе катастрофической

Ведомости

Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям сектора Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав ситуацию в зоне конфликта катастрофической.

«Многие страны сейчас оказывают помощь Палестине, но, к сожалению, помощь сейчас туда может доставляться в весьма и весьма ограниченном объеме и только через территорию Египта, только через КПП “Рафах”, который работает в очень ограниченном режиме. К сожалению, в нужном объеме помощь туда просто сейчас не может быть доставлена. Но, конечно, российская сторона продолжит все контакты и с палестинцами, и с израильтянами, и с египтянами с тем, чтобы дальше изыскивать возможность обеспечивать направление такой помощи», – сказал он. 

Песков также назвал ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта «крайне напряженной и с гуманитарной точки зрения катастрофической». Он подчеркнул, что для Москвы крайне важно, чтобы были обеспечены гуманитарные паузы и гуманитарные потребности гражданского населения сектора Газа.

МЧС направило еще 28 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа

Представитель Кремля также добавил, что российские дипломаты продолжают работу по предоставлению возможности российским гражданам покинуть территорию Газы. «Мы со всеми сторонами, которые должны это согласовать, находимся в постоянном контакте. Это сложно, потому что нужно синхронизировать гуманитарные паузы, нужно получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, где есть тоже свои требования, и так далее, и тому подобное. Поэтому очень-очень сложная работа, наши дипломаты продолжают этим заниматься», – сказал он.

20 октября Песков заявил, что Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа, возможность для этого есть. Песков уточнил, что угрозы безопасности россиян в секторе Газа кратно возрастут после начала армией обороны Израиля наземной операции. В списки на эвакуацию из сектора Газа при помощи России, сообщалось ранее, включены уже более 900 человек, свыше 500 из них – россияне.

Количество погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 10 000 человек. Бомбардировки анклава армией Израиля начались 7 октября после того, как палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы страны. В ходе нападения погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками.

27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа, начав затем бои в городе с боевиками «Хамаса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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