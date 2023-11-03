МЧС направило еще 28 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа

Гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в Газу. В прошлый раз гумпомощь в объеме 27 т, в состав которой вошло и продовольствие, Россия направила в сектор 19 октября. Днем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Тель-Авив разрешит доставку гуманитарной помощи в Газу из Египта, а любые попытки поставить гумпомощь, которая попадет к «Хамасу», будут пресекаться.