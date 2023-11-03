МЧС направило еще 28 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа
По указанию президента России Владимира Путина МЧС направит двумя бортами жителям сектора Газа гуманитарную помощь в размере 28 т, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
«Из подмосковного аэропорта Жуковский самолеты Ил-76 МЧС России доставят: лекарственные препараты, гемостатические средства, перевязочные материалы», – говорится в сообщении.
Гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в Газу. В прошлый раз гумпомощь в объеме 27 т, в состав которой вошло и продовольствие, Россия направила в сектор 19 октября. Днем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Тель-Авив разрешит доставку гуманитарной помощи в Газу из Египта, а любые попытки поставить гумпомощь, которая попадет к «Хамасу», будут пресекаться.
Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа.
По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 000 человек. В Газе сообщили о свыше 9000 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.