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МЧС направило еще 28 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа

Ведомости

По указанию президента России Владимира Путина МЧС направит двумя бортами жителям сектора Газа гуманитарную помощь в размере 28 т, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«Из подмосковного аэропорта Жуковский самолеты Ил-76 МЧС России доставят: лекарственные препараты, гемостатические средства, перевязочные материалы», – говорится в сообщении.

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Гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в Газу. В прошлый раз гумпомощь в объеме 27 т, в состав которой вошло и продовольствие, Россия направила в сектор 19 октября. Днем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Тель-Авив разрешит доставку гуманитарной помощи в Газу из Египта, а любые попытки поставить гумпомощь, которая попадет к «Хамасу», будут пресекаться.

Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа.

По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 000 человек. В Газе сообщили о свыше 9000 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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