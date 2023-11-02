Израильские военные заявили об окончании операции по окружению Газы
Официальный представитель израильских вооруженных сил бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что операция по окружению города Газа завершена. Об этом пишет Haaretz.
Хагари добавил, что израильские солдаты «атакуют форпосты, штабы, пусковые позиции и пусковую инфраструктуру "Хамас"» и уничтожают участников движения в боях один на один.
О намерении окружить Газу ранее 2 ноября заявил начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви. По его словам, противостояние перешло на новый этап: израильские силы находятся в самом центре северной части Газы, действуют в городе Газа, окружают его, а также углубляют наземное наступление в ближних боях.
Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». 27 октября ЦАХАЛ сообщила о расширении наземной операции и призвала жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь.
По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 000 человек. В Газе сообщили о свыше 9000 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.