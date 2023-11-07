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МИД обвинил Францию в срыве участия России в конференции ЮНЕСКО в Париже

Ведомости

Участие России в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже 7 ноября было сорвано из-за несоблюдения Францией своих обязательств по выдаче виз. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова утверждает, что нарушение обязательств приобрело системный характер.

«За последние месяцы целый ряд российских представителей без объяснения причин не был допущен к участию в международных мероприятиях на площадке организации в Париже», – заявила официальный представитель МИДа.

Захарова напомнила, что соглашение между Францией и ЮНЕСКО предусматривает, что французское правительство обязуется разрешать без задержки и взимания платы за визу въезд во Францию и пребывание представителям государств-членов, а также всем приглашаемым Генеральной конференцией по служебным делам.

Представитель внешнеполитического ведомства призвала Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле вмешаться в ситуацию и принять соответствующие меры.

7 сентября вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ЮНЕСКО резко политизировала свою деятельность, поэтому необходимость сохранения членства России в ней может оказаться под вопросом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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