МИД обвинил Францию в срыве участия России в конференции ЮНЕСКО в Париже

Захарова напомнила, что соглашение между Францией и ЮНЕСКО предусматривает, что французское правительство обязуется разрешать без задержки и взимания платы за визу въезд во Францию и пребывание представителям государств-членов, а также всем приглашаемым Генеральной конференцией по служебным делам.