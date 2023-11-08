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МВД России объявило в розыск судью МУС Серхио Годинеса

Ведомости

Судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес, выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск. Об этом свидетельствую данные в базе МВД России. 

Согласно информации в базе, Годинес разыскивается по уголовной статье. О каком именно правонарушении идет речь, не уточняется. В марте 2023 г. СК РФ возбудил уголовное дело против него по ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ (заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).

Аналогичные уголовные дела были возбуждены в отношении судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы. Ранее МВД также объявило их в розыск. 

Прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду в мае СК заочно предъявил обвинения по ч. 2 ст. 299, ч. 1  ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений). Он также объявлен в розыск. В сентябре МВД России объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманского. 

17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда заявил, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными для России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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