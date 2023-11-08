МВД России объявило в розыск судью МУС Серхио Годинеса
Судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес, выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск. Об этом свидетельствую данные в базе МВД России.
Согласно информации в базе, Годинес разыскивается по уголовной статье. О каком именно правонарушении идет речь, не уточняется. В марте 2023 г. СК РФ возбудил уголовное дело против него по ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ (заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).
Аналогичные уголовные дела были возбуждены в отношении судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы. Ранее МВД также объявило их в розыск.
Прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду в мае СК заочно предъявил обвинения по ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений). Он также объявлен в розыск. В сентябре МВД России объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманского.
17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда заявил, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными для России.