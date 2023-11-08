МВД России объявило в розыск судью МУС Серхио Годинеса

Согласно информации в базе, Годинес разыскивается по уголовной статье. О каком именно правонарушении идет речь, не уточняется. В марте 2023 г. СК РФ возбудил уголовное дело против него по ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ (заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).