Американский журналист Сеймур Херш заявил о причастности к подрыву газопроводов США. При этом ряд западных СМИ утверждали, что доказательства указывают на причастность к диверсии злоумышленников, связанных с Украиной. Впервые о некой «проукраинской группировке» сообщила The New York Times в марте 2023 г. Тогда же Die Zeit заявила, что в диверсии могло быть задействовано украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки. Кремль усомнился в этих данных и назвал сообщения «скоординированным вбросом».