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Небензя: Россия не допустит, чтобы мир забыл о диверсии на «Северных потоках»

Ведомости

Западные страны тянут время, чтобы мир забыл о диверсии на «Северных потоках», но Россия этого не допустит. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Чем больше они хранят молчание о своем расследовании теракта на "Северном потоке", тем более показательной становится ситуация с точки зрения намерений западных государств растянуть время, чтобы заставить международное сообщество забыть эту историю. Однако Российская Федерация не допустит этого», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Дипломат пообещал приложить усилия, чтобы Совет безопасности ООН продолжал заниматься этим вопросом и чтобы теракт на трубопроводах «был расследован должным образом». 

Он также выразил обеспокоенность, что спустя год после атаки «никакой конкретной информации о расследовании» так и не предоставлено. Небензя обратил внимание на разных подход к разбирательствам по «Северным потокам» и Balticconnector.

8 ноября Совбез ООН провел закрытое заседание по теме диверсии на «Северных потоках», которая произошла в сентябре 2022 г. Заседание состоялось по запросу российской стороны. 

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26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в диверсиях Запад. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, однако не назвала ответственных за произошедшее. В Кремле неоднократно призывали провести независимое расследование и допустить до него Россию.

Американский журналист Сеймур Херш заявил о причастности к подрыву газопроводов США. При этом ряд западных СМИ утверждали, что доказательства указывают на причастность к диверсии злоумышленников, связанных с Украиной. Впервые о некой «проукраинской группировке» сообщила The New York Times в марте 2023 г. Тогда же Die Zeit заявила, что в диверсии могло быть задействовано украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки. Кремль усомнился в этих данных и назвал сообщения «скоординированным вбросом».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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