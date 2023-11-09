Небензя: Россия не допустит, чтобы мир забыл о диверсии на «Северных потоках»
Западные страны тянут время, чтобы мир забыл о диверсии на «Северных потоках», но Россия этого не допустит. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Чем больше они хранят молчание о своем расследовании теракта на "Северном потоке", тем более показательной становится ситуация с точки зрения намерений западных государств растянуть время, чтобы заставить международное сообщество забыть эту историю. Однако Российская Федерация не допустит этого», – сказал он (цитата по ТАСС).
Дипломат пообещал приложить усилия, чтобы Совет безопасности ООН продолжал заниматься этим вопросом и чтобы теракт на трубопроводах «был расследован должным образом».
Он также выразил обеспокоенность, что спустя год после атаки «никакой конкретной информации о расследовании» так и не предоставлено. Небензя обратил внимание на разных подход к разбирательствам по «Северным потокам» и Balticconnector.
8 ноября Совбез ООН провел закрытое заседание по теме диверсии на «Северных потоках», которая произошла в сентябре 2022 г. Заседание состоялось по запросу российской стороны.
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в диверсиях Запад. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, однако не назвала ответственных за произошедшее. В Кремле неоднократно призывали провести независимое расследование и допустить до него Россию.
Американский журналист Сеймур Херш заявил о причастности к подрыву газопроводов США. При этом ряд западных СМИ утверждали, что доказательства указывают на причастность к диверсии злоумышленников, связанных с Украиной. Впервые о некой «проукраинской группировке» сообщила The New York Times в марте 2023 г. Тогда же Die Zeit заявила, что в диверсии могло быть задействовано украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки. Кремль усомнился в этих данных и назвал сообщения «скоординированным вбросом».