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Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону

Ведомости

Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, куда он прилетел после поездки в Казахстан, сообщила пресс-служба Кремля.

«Верховного главнокомандующего ознакомили с новыми образцами военной техники. Глава государства заслушал доклады о ходе специальной военной операции», – говорится в сообщении.

В штабе Путина сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и другие военачальники.

В прошлый раз Путин посещал штаб Южного военного округа 20 октября, тогда с докладом выступил Герасимов, а президент провел встречи с другими представителями высшего руководства Минобороны.

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Владимир Путин посетил 9 ноября Казахстан с официальным визитом, в ходе которого провел переговоры с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. По итогам визита было принято совместное заявление двух президентов к 10-летию подписания Договора о добрососедстве между странами, а также подписано шесть других документов. Среди них – план совместных действий двух стран на 2024–2026 гг., меморандум министерств энергетики по строительству ТЭЦ «Кокшетау», ТЭЦ «Семей» и ТЭЦ «Усть-Каменогорск» в Казахстане, план мероприятий между ФТС и комитетом госдоходов минфина Казахстана и др.

Лидеры двух стран выступили с заявлениями для СМИ. Путин также говорил о результативности переговоров, о росте товарооборота и расширении использования национальных валют во взаиморасчетах до 75%. По его словам, есть вопросы, которые требуют «определенного согласования и прояснения по цифрам» в сфере энергетики и Россия готова идти навстречу Казахстану.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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