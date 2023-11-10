Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону
Президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, куда он прилетел после поездки в Казахстан, сообщила пресс-служба Кремля.
«Верховного главнокомандующего ознакомили с новыми образцами военной техники. Глава государства заслушал доклады о ходе специальной военной операции», – говорится в сообщении.
В штабе Путина сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и другие военачальники.
В прошлый раз Путин посещал штаб Южного военного округа 20 октября, тогда с докладом выступил Герасимов, а президент провел встречи с другими представителями высшего руководства Минобороны.
Владимир Путин посетил 9 ноября Казахстан с официальным визитом, в ходе которого провел переговоры с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. По итогам визита было принято совместное заявление двух президентов к 10-летию подписания Договора о добрососедстве между странами, а также подписано шесть других документов. Среди них – план совместных действий двух стран на 2024–2026 гг., меморандум министерств энергетики по строительству ТЭЦ «Кокшетау», ТЭЦ «Семей» и ТЭЦ «Усть-Каменогорск» в Казахстане, план мероприятий между ФТС и комитетом госдоходов минфина Казахстана и др.
Лидеры двух стран выступили с заявлениями для СМИ. Путин также говорил о результативности переговоров, о росте товарооборота и расширении использования национальных валют во взаиморасчетах до 75%. По его словам, есть вопросы, которые требуют «определенного согласования и прояснения по цифрам» в сфере энергетики и Россия готова идти навстречу Казахстану.