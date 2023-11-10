Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону

Владимир Путин посетил 9 ноября Казахстан с официальным визитом, в ходе которого провел переговоры с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. По итогам визита было принято совместное заявление двух президентов к 10-летию подписания Договора о добрососедстве между странами, а также подписано шесть других документов. Среди них – план совместных действий двух стран на 2024–2026 гг., меморандум министерств энергетики по строительству ТЭЦ «Кокшетау», ТЭЦ «Семей» и ТЭЦ «Усть-Каменогорск» в Казахстане, план мероприятий между ФТС и комитетом госдоходов минфина Казахстана и др.