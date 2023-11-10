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МИД: РФ свернула работу над проектом заявления Совбеза ООН по «Северным потокам»

Ведомости

Россия свернула работу над проектом заявления председателя Совбеза (СБ) ООН по расследованию подрывов «Северных потоков», сообщил МИД РФ.

Москва объявила о начале работы над этим заявлением в годовщину теракта 26 сентября. В нем, как уточнили в ведомстве, содержался бы сигнал Совбеза о «необходимости проведения беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем».

Месяц переговоров показал, что представители западных стран не готовы к серьезной работе и стремятся спустить все «на тормозах», свидетельством чего стало их предложение убрать из текста фразу о привлечении к ответственности исполнителей и заказчиков подрывов. По их мнению, Совбез не должен вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. При этом данные страны так и не предоставили хотя бы предварительных результатов своей работы, подчеркнули в МИДе. Появляющиеся же в СМИ все новые версии произошедшего только усиливают сомнения РФ в желании этих стран установить организаторов и исполнителей диверсии.

«В таких условиях российская сторона была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя СБ ООН по расследованию теракта на газопроводах «Северный поток», – говорится в сообщении.

Россия, как отмечается, продолжит привлекать внимание международного сообщества к этому преступлению.

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.

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Президент России Владимир Путин обвинил в причастности к атаке «англосаксов». Уже в октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы. В Кремле неоднократно призывали провести независимое расследование и допустить до него Россию.

Американский журналист Сеймур Херш заявил о причастности к подрыву газопроводов США. При этом ряд западных СМИ утверждали, что доказательства указывают на причастность к диверсии злоумышленников, связанных с Украиной. Впервые о некой «проукраинской группировке» сообщила The New York Times в марте 2023 г. Тогда же Die Zeit заявила, что в диверсии могло быть задействовано украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки. Кремль усомнился в этих данных и назвал сообщения «скоординированным вбросом».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

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