МИД: РФ свернула работу над проектом заявления Совбеза ООН по «Северным потокам»
Россия свернула работу над проектом заявления председателя Совбеза (СБ) ООН по расследованию подрывов «Северных потоков», сообщил МИД РФ.
Москва объявила о начале работы над этим заявлением в годовщину теракта 26 сентября. В нем, как уточнили в ведомстве, содержался бы сигнал Совбеза о «необходимости проведения беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем».
Месяц переговоров показал, что представители западных стран не готовы к серьезной работе и стремятся спустить все «на тормозах», свидетельством чего стало их предложение убрать из текста фразу о привлечении к ответственности исполнителей и заказчиков подрывов. По их мнению, Совбез не должен вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. При этом данные страны так и не предоставили хотя бы предварительных результатов своей работы, подчеркнули в МИДе. Появляющиеся же в СМИ все новые версии произошедшего только усиливают сомнения РФ в желании этих стран установить организаторов и исполнителей диверсии.
«В таких условиях российская сторона была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя СБ ООН по расследованию теракта на газопроводах «Северный поток», – говорится в сообщении.
Россия, как отмечается, продолжит привлекать внимание международного сообщества к этому преступлению.
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.
Президент России Владимир Путин обвинил в причастности к атаке «англосаксов». Уже в октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы. В Кремле неоднократно призывали провести независимое расследование и допустить до него Россию.
Американский журналист Сеймур Херш заявил о причастности к подрыву газопроводов США. При этом ряд западных СМИ утверждали, что доказательства указывают на причастность к диверсии злоумышленников, связанных с Украиной. Впервые о некой «проукраинской группировке» сообщила The New York Times в марте 2023 г. Тогда же Die Zeit заявила, что в диверсии могло быть задействовано украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки. Кремль усомнился в этих данных и назвал сообщения «скоординированным вбросом».