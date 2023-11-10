МИД: РФ свернула работу над проектом заявления Совбеза ООН по «Северным потокам»

Месяц переговоров показал, что представители западных стран не готовы к серьезной работе и стремятся спустить все «на тормозах», свидетельством чего стало их предложение убрать из текста фразу о привлечении к ответственности исполнителей и заказчиков подрывов. По их мнению, Совбез не должен вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. При этом данные страны так и не предоставили хотя бы предварительных результатов своей работы, подчеркнули в МИДе. Появляющиеся же в СМИ все новые версии произошедшего только усиливают сомнения РФ в желании этих стран установить организаторов и исполнителей диверсии.