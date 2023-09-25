Посол рассказал об отказах Дании по делу о «Северных потоках»
Посол России в Дании Владимир Барбин рассказал, что Копенгаген несколько раз отказывал Москве в запросах по делу о подрыве газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об этом Барбин рассказал в письменном комментарии для «РИА Новости».
«Никаких субстантивных подвижек не произошло. Взаимодействия с Данией в расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток — 2" по-прежнему нет. Дания отказала России не только в проведении совместного расследования этих диверсий, но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому уголовному делу», – сказал он.
По словам Барбина, Генпрокуратура России получила ответ только на один запрос. Это произошло в июне. Тогда Копенгаген сообщил, что обнаруженный в феврале предмет цилиндрической формы был поднят со дна Балтийского моря и определен как пустой использованный дымовой буй.
В ночь на 26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Затем было установлено, что трубопроводы были подорваны, уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.
Уже в октябре того же года Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы. Российские власти обвинили в подрывах газопроводов западные страны.
В конце прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что расследование подрывов до сих пор не привело к результату. При этом западные СМИ неоднократно обращали внимание на украинский след в произошедшем. В частности, в марте газета The New York Times сообщила о причастности «проукраинской группировки» к диверсиям на «Северных потоках». Тогда же немецкая Die Zeit заявила, что в диверсии могло быть задействовано украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки. Кремль усомнился в этих данных и назвал сообщения «скоординированным вбросом».