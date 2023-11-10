Орбан обвинил США в отказе Украины от мирного соглашения с Россией

В конце октября бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью Berliner Zeitung заявил, что Украина не пошла на мир с Россией из-за США. По его словам, Киев изначально обсуждал с Вашингтоном вопросы, связанные с этим процессом. Он добавил, что на тот момент власти Украины были готовы говорить о Крыме и отказаться от членства в НАТО. «Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально», – сказал Шредер.