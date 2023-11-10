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Политика

Орбан обвинил США в отказе Украины от мирного соглашения с Россией

Ведомости

Украина была готова заключить мирное соглашение с Россией в Стамбуле, но не подписала его по приказу США. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth, комментируя слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

«Мы знаем из всевозможных отчетов и разведывательных источников, что в Стамбуле, по сути, было заключено соглашение между русскими и украинцами, которое украинцы не подписали по приказу американцев», – сказал венгерский политик (цитата по ТАСС).

Орбан добавил, что это является «хорошо известным фактом в мире дипломатии». По его словам, однажды «историки узнают об этом». Он напомнил о минских соглашениях 2015 г. Орбан пояснил, что таким образом ЕС хотел «изолировать» конфликт на востоке Украины и помочь в его урегулировании.

«Но американцы вступили в эту игру, и с тех пор было взято направление не на сдерживание, не на локализацию, а на расширение и эскалацию конфликта, который приобретает все более глобальный характер», – заявил премьер Венгрии.

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В конце октября бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью Berliner Zeitung заявил, что Украина не пошла на мир с Россией из-за США. По его словам, Киев изначально обсуждал с Вашингтоном вопросы, связанные с этим процессом. Он добавил, что на тот момент власти Украины были готовы говорить о Крыме и отказаться от членства в НАТО. «Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально», – сказал Шредер.

В феврале и марте 2022 г. Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. После этого Киев вышел из переговоров, и процесс заморозили. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее говорил, что продолжать переговоры Украине запретили страны Запада. По его словам, они заинтересованы в продолжении конфликта и рассчитывают, что что это ослабит Россию.

Москва неоднократно подчеркивала, что остается готовой к переговорам с Украиной. Но этому процессу препятствует указ, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре 2022 г., об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин, поясняли в Кремле.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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