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СМИ: Евросоюз вряд ли поставит Украине обещанный до марта миллион снарядов

Ведомости

Евросоюз проинформировал страны-члены, что вряд ли выполнит обещание до марта 2024 г. предоставить Киеву 1 млн снарядов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Поставка должна была быть осуществлена за счет имеющихся запасов, а затем посредством совместных закупок и увеличения производственных мощностей. Агентство отмечает, что неисполненное ЕС обещание усложнит способность Киева идти в ногу с российским производством. Пока из обещанного объема передано только 30%. Вопрос дальнейших поставок планируется к обсуждению на встрече министров обороны ЕС на следующей неделе, уточняет Bloomberg.

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В конце октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о мировом дефиците боеприпасов.

«У нас огромный дефицит боеприпасов не только на Украине, но и во всем мире. Мы понимаем, что должны производить их здесь, на Украине, потому что во всем мире они закончились, запасы истощились. Все склады пусты», – отметил Шмыгаль.

26 октября стало известно, что Дания направит на Украину военную технику на 3,7 млрд датских крон (около $522,09 млн). В XIII пакет помощи входят артиллерия, танки БМП-2, Т-72ЕА и бронированные инженерно-эвакуационные машины.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Москва указывала на попытку Запада поставками оружия на Украину затянуть конфликт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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