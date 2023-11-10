СМИ: Евросоюз вряд ли поставит Украине обещанный до марта миллион снарядов
Евросоюз проинформировал страны-члены, что вряд ли выполнит обещание до марта 2024 г. предоставить Киеву 1 млн снарядов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Поставка должна была быть осуществлена за счет имеющихся запасов, а затем посредством совместных закупок и увеличения производственных мощностей. Агентство отмечает, что неисполненное ЕС обещание усложнит способность Киева идти в ногу с российским производством. Пока из обещанного объема передано только 30%. Вопрос дальнейших поставок планируется к обсуждению на встрече министров обороны ЕС на следующей неделе, уточняет Bloomberg.
В конце октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о мировом дефиците боеприпасов.
«У нас огромный дефицит боеприпасов не только на Украине, но и во всем мире. Мы понимаем, что должны производить их здесь, на Украине, потому что во всем мире они закончились, запасы истощились. Все склады пусты», – отметил Шмыгаль.
26 октября стало известно, что Дания направит на Украину военную технику на 3,7 млрд датских крон (около $522,09 млн). В XIII пакет помощи входят артиллерия, танки БМП-2, Т-72ЕА и бронированные инженерно-эвакуационные машины.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Москва указывала на попытку Запада поставками оружия на Украину затянуть конфликт.