Маск призвал Зеленского не отправлять молодежь на фронт
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит перестать отправлять украинскую молодежь на фронт, считает бизнесмен Илон Маск. Об этом он заявил в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана.
Блогер спросил предпринимателя, нужно ли главе украинского государства приступать к мирным переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Да. Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет», – сказал Маск (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, обстановка в зоне боевых действий сложилась таким образом, что наступление приведет к большому количеству жертв.
Бизнесмен ранее согласился с мнением, что Украина ставит «нереалистичные цели» и не сможет победить в конфликте с Россией. Маск также выступал против финансирования Киева в ущерб США.
Москва неоднократно подчеркивала, что остается готовой к переговорам с Украиной. Но этому процессу препятствует указ, подписанный Зеленским в октябре 2022 г., об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин, поясняли в Кремле.
Официальные лица США и Европы начали обсуждать с правительством Украины возможность мирных переговоров с Россией и их последствия, сообщил в ноябре телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.