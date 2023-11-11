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Маск призвал Зеленского не отправлять молодежь на фронт

Ведомости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит перестать отправлять украинскую молодежь на фронт, считает бизнесмен Илон Маск. Об этом он заявил в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана.

Блогер спросил предпринимателя, нужно ли главе украинского государства приступать к мирным переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Да. Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет», – сказал Маск (цитата по «РИА Новости»).

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По его словам, обстановка в зоне боевых действий сложилась таким образом, что наступление приведет к большому количеству жертв.

Бизнесмен ранее согласился с мнением, что Украина ставит «нереалистичные цели» и не сможет победить в конфликте с Россией. Маск также выступал против финансирования Киева в ущерб США.

Москва неоднократно подчеркивала, что остается готовой к переговорам с Украиной. Но этому процессу препятствует указ, подписанный Зеленским в октябре 2022 г., об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин, поясняли в Кремле.

Официальные лица США и Европы начали обсуждать с правительством Украины возможность мирных переговоров с Россией и их последствия, сообщил в ноябре телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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