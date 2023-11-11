Модернизированный самолет Ил-76 впервые выполнил посадку и взлет с грунта

В октябре министр обороны России Сергей Шойгу в ходе поездки в Ульяновск проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии ПАО «Ил». Тогда Шойгу проинспектировал процесс производства самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания Ан-124-100». Шойгу заслушал доклад гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, который подтвердил, что все самолеты, которые необходимо передать в ВС РФ до конца года, поступят в войска в установленные контрактом сроки, сообщало Минобороны.