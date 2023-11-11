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Модернизированный самолет Ил-76 впервые выполнил посадку и взлет с грунта

Ведомости

Опытный самолет Ил-76МД-90А в ходе испытаний успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Новый транспортный самолет разработан на предприятии «Ил» ОАК, входящей в состав госкорпорации «Ростех». Ил-76МД-90А – это «глубоко модернизированная» версия самолета Ил-76МД, уточнили в пресс-службе. 

«Новый транспортник получил более мощные двигателями ПС-90А-76, благодаря чему на самолете улучшены взлетно-посадочные и крейсерские характеристики и обновленные шасси, обладающие высоким запасом прочности», – говорится в сообщении.

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Авиастар» в Ульяновске

Улучшения, как отмечается, позволяют вести эксплуатацию самолета на оборудованных и необорудованных аэродромах, на бетонных и грунтовых ВПП и в различных климатических условиях. Самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов, добавили в пресс-службе «Ростеха». В корпорации также подчеркнули, что транспортник изготавливается из отечественных комплектующих.

В октябре министр обороны России Сергей Шойгу в ходе поездки в Ульяновск проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии ПАО «Ил». Тогда Шойгу проинспектировал процесс производства самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания Ан-124-100». Шойгу заслушал доклад гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, который подтвердил, что все самолеты, которые необходимо передать в ВС РФ до конца года, поступят в войска в установленные контрактом сроки, сообщало Минобороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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