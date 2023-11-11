Модернизированный самолет Ил-76 впервые выполнил посадку и взлет с грунта
Новый транспортный самолет разработан на предприятии «Ил» ОАК, входящей в состав госкорпорации «Ростех». Ил-76МД-90А – это «глубоко модернизированная» версия самолета Ил-76МД, уточнили в пресс-службе.
«Новый транспортник получил более мощные двигателями ПС-90А-76, благодаря чему на самолете улучшены взлетно-посадочные и крейсерские характеристики и обновленные шасси, обладающие высоким запасом прочности», – говорится в сообщении.
Улучшения, как отмечается, позволяют вести эксплуатацию самолета на оборудованных и необорудованных аэродромах, на бетонных и грунтовых ВПП и в различных климатических условиях. Самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов, добавили в пресс-службе «Ростеха». В корпорации также подчеркнули, что транспортник изготавливается из отечественных комплектующих.
В октябре министр обороны России Сергей Шойгу в ходе поездки в Ульяновск проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии ПАО «Ил». Тогда Шойгу проинспектировал процесс производства самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания Ан-124-100». Шойгу заслушал доклад гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, который подтвердил, что все самолеты, которые необходимо передать в ВС РФ до конца года, поступят в войска в установленные контрактом сроки, сообщало Минобороны.