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Нетаньяху пообещал не поддаваться давлению и «противостоять миру»

Ведомости

Нельзя поддаваться на давление, которое оказывается на лидеров в разных странах с целью прекращения огня, Израиль будет твердо противостоять миру в случае необходимости, заявил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Израиль должен победить «ради себя и ради всего мира», он будет «твердо противостоять миру, если потребуется», цитирует политика The Times of Israel. По его словам, на настойчивость в защите государства не повлияют «никакое международное давление, никакие ложные обвинения в адрес солдат ЦАХАЛ и нашего государства». Нетаньяху также заявил, что израильские военные будут оставаться в сектора Газе «до тех пор, пока это необходимо», чтобы не допустить использования анклава для совершения террористических атак против еврейского государства.

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Израиль также будет выступать против возвращения Палестинской автономии в сектор Газа после окончания боевых действий, добавил премьер. Он раскритиковал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявил об отсутствии «оправданий» предполагаемым бомбардировкам Израиля «этих младенцев, этих женщин, этих стариков» и призвал к прекращению огня в секторе Газа.

«Он совершил серьезную ошибку, как фактическую, так и моральную. Это “Хамас” препятствует эвакуации мирных жителей, а не Израиль», – прокомментировал слова Макрона Нетаньяху.

Сектор Газа должен быть демилитаризован, очищен от радикальных группировок и отстроен заново, говорил ранее Нетаньяху в интервью Fox News. Он подчеркивал, что палестинская группировка «Хамас» будет уничтожена «ради цивилизации, ради палестинцев и израильтян», и отметил, что Израиль не стремится оккупировать или управлять Газой. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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