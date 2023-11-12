Нетаньяху пообещал не поддаваться давлению и «противостоять миру»
Нельзя поддаваться на давление, которое оказывается на лидеров в разных странах с целью прекращения огня, Израиль будет твердо противостоять миру в случае необходимости, заявил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Израиль должен победить «ради себя и ради всего мира», он будет «твердо противостоять миру, если потребуется», цитирует политика The Times of Israel. По его словам, на настойчивость в защите государства не повлияют «никакое международное давление, никакие ложные обвинения в адрес солдат ЦАХАЛ и нашего государства». Нетаньяху также заявил, что израильские военные будут оставаться в сектора Газе «до тех пор, пока это необходимо», чтобы не допустить использования анклава для совершения террористических атак против еврейского государства.
Израиль также будет выступать против возвращения Палестинской автономии в сектор Газа после окончания боевых действий, добавил премьер. Он раскритиковал высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявил об отсутствии «оправданий» предполагаемым бомбардировкам Израиля «этих младенцев, этих женщин, этих стариков» и призвал к прекращению огня в секторе Газа.
«Он совершил серьезную ошибку, как фактическую, так и моральную. Это “Хамас” препятствует эвакуации мирных жителей, а не Израиль», – прокомментировал слова Макрона Нетаньяху.
Сектор Газа должен быть демилитаризован, очищен от радикальных группировок и отстроен заново, говорил ранее Нетаньяху в интервью Fox News. Он подчеркивал, что палестинская группировка «Хамас» будет уничтожена «ради цивилизации, ради палестинцев и израильтян», и отметил, что Израиль не стремится оккупировать или управлять Газой.