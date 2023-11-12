Нетаньяху пообещал не поддаваться давлению и «противостоять миру»

Израиль должен победить «ради себя и ради всего мира», он будет «твердо противостоять миру, если потребуется», цитирует политика The Times of Israel. По его словам, на настойчивость в защите государства не повлияют «никакое международное давление, никакие ложные обвинения в адрес солдат ЦАХАЛ и нашего государства». Нетаньяху также заявил, что израильские военные будут оставаться в сектора Газе «до тех пор, пока это необходимо», чтобы не допустить использования анклава для совершения террористических атак против еврейского государства.