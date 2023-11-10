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Нетаньяху: Газа должна быть демилитаризована и отстроена заново

Ведомости

Сектор Газа должен быть демилитаризован, очищен от радикальных группировок и отстроен заново. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News.

«Мы хотим видеть Газу демилитаризованной, очищенной от радикально настроенных элементов и отстроенной заново», – сказал он. 

Израильский премьер подчеркнул, что палестинская группировка «Хамас» будет уничтожена «ради цивилизации, ради палестинцев и израильтян». Нетаньяху отметил, что Израиль не стремится оккупировать или управлять Газой. 

В то же время власти страны должны быть уверены, что подобного нападения на Израиль не повторится, добавил он. В связи с этим Израилю будут нужны «надежные силы, которые в случае необходимости войдут в Газу и уничтожат убийц», чтобы не допустить возрождения «Хамаса». 

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Ранее Нетаньяху уже говорил, что Израиль может взять «ответственность за безопасность» в секторе Газа «на неопределенный период», чтобы исключить сохранение или возвращение к власти боевиков группировки. Он также отмечал, что ответ Израиля на нападение «Хамаса» изменит Ближний Восток. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что в Газе будет установлена «новая реальность в сфере безопасности».

В конце октября администрация Нетаньяху признала разработку военной разведкой плана выселения жителей Газы в Египет и другие государства с установлением «санитарной зоны», препятствующей возвращению. В то же время, уточнили там, план являлся одним из вариантов. Египет и другие арабские страны выразили протест против любых попыток выселить жителей Газы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по сектору Газа после того, как палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы страны 7 октября. В результате нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что из-за израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 10 800 человек.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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