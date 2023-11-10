Нетаньяху: Газа должна быть демилитаризована и отстроена заново

В то же время власти страны должны быть уверены, что подобного нападения на Израиль не повторится, добавил он. В связи с этим Израилю будут нужны «надежные силы, которые в случае необходимости войдут в Газу и уничтожат убийц», чтобы не допустить возрождения «Хамаса».