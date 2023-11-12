Медведев предложил принять в НАТО Львовскую область Украины
Заявления бывших чиновников НАТО о том, что Украину следует принять в НАТО без Крыма и Донбасса, – это неплохо, но можно «идти дальше» и отказаться признать Киев и Одессу украинскими городами, а в альянс в итоге вступит только Львовская область, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее предложил принять Украину в НАТО без утраченных территорий. По его словам, этот вопрос нельзя откладывать до следующего года, писала The Guardian. Затем бывший главнокомандующий вооруженными силами альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Киеву придется «на время» смириться с тем, что под контролем России находятся Крым и сухопутный мост к полуострову.
Комментируя последние заявления экс-чиновников НАТО, Медведев призвал «идти дальше» и признать, что «Одесса, Николаев, Киев и практически все остальное – никакая не Украина». После этого остается всего три шага «до признания очевидного», рассуждает зампред Совбеза. Президент Владимир Зеленский, по его словам «не президент, а узурпатор», украинский язык – «не язык, а суржик», а сама республика – «не страна, а искусственно собранные территории».
«А что же тогда принимать в НАТО, спросите вы. Ну, можно принять город Лемберг с окрестностями (пока еще Львовскую область), если там очень будут настаивать», – написал политик.
Затем можно расширить критерии членства в альянсе и пригласить туда Израиль вместе с Палестиной, «превратив вечных врагов в союзников», а также Афганистан, пишет Медведев.
«Вот тогда-то на Ближнем Востоке воцарится просвещенная демократия на англосаксонский манер. И наступит полное счастье», – заключил он.
Ранее Москва неоднократно называла неприемлемым для себя вступление Украины в НАТО из-за угрозы безопасности России. В сентябре 2023 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва поддерживает территориальную целостность Украины при условии ее внеблокового статуса. Украина же еще в сентябре 2022 г. подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.