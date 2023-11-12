Медведев предложил принять в НАТО Львовскую область Украины

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее предложил принять Украину в НАТО без утраченных территорий. По его словам, этот вопрос нельзя откладывать до следующего года, писала The Guardian. Затем бывший главнокомандующий вооруженными силами альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Киеву придется «на время» смириться с тем, что под контролем России находятся Крым и сухопутный мост к полуострову.