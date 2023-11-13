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Дипломат Полянский: мир многое узнает об Украине после спецоперации

Ведомости

Мир многое узнает о прославляющих нацизм Украине и Канаде по окончании спецоперации. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в комментарии «РИА Новости».

«Я думаю, что после окончания нашей спецоперации мировая общественность многое узнает о том, что на самом деле происходит на Украине и в Канаде, а также в некоторых других странах, где открыто прославляют нацистских пособников», – сказал он.

По словам Полянского, инцидент с чествованием ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунка (Гунько) в парламенте Канады является лишь «верхушкой айсберга». Он назвал правительство страны заложником неонацистской идеологии, поскольку там проживают потомки нацистских коллаборационистов.

22 сентября спикер палаты общин Энтони Рота пригласил Гунько на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского. Ветерана СС представили как героя войны и чествовали аплодисментами. Позже Рота принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны», а затем подал в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в палате общин, назвал инцидент позором «для всей Канады», а также принес извинения Зеленскому и украинской делегации «за позицию, в которую они были поставлены».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что власти Канады обязаны выдать и предать правосудию Гунько. 20 октября СК России заочно предъявил Гунько обвинение в геноциде во время Великой Отечественной войны. Уголовное дело возбуждено по ст. 357 УК РФ (геноцид), по которой предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Позже МВД объявило Гунько в розыск.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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