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МВД объявило в розыск украинского нациста Гунько из Канады

Ведомости

Следствие объявило в розыск украинского националиста Ярослава Гунько (Хунке) из Канады, которому ранее заочно предъявили обвинение в геноциде во время Великой Отечественной войны. Об этом со ссылкой на базу розыска МВД пишет «РИА Новости».

Гунько разыскивают по статье УК РФ. 20 октября Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России заочно предъявило ему обвинение в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны на территории Украинской ССР. Уголовное дело возбуждено по ст. 357 УК РФ (геноцид), по которой предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

В СК тогда уточнили, что решается вопрос об объявлении его в международный розыск и заочном аресте. Ведомство направило запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Белоруссию.

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По версии следствия, Гунько в апреле 1943 г. вошел в состав 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина» и вместе с другими членами подразделения с 23 по 28 февраля 1944 г. в населенном пункте Гута Пеняцкая (бывшее село Львовской области Украинской ССР) по приказу командиров убил не менее 500 советских граждан. Среди погибших были евреи и поляки.

22 сентября спикер палаты общин Энтони Рота пригласил Гунько на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского. Ветерана СС представили как героя войны и чествовали аплодисментами. Позже Рота принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны», а затем подал в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в палате общин, назвал инцидент позором «для всей Канады», а также принес извинения Зеленскому и украинской делегации «за позицию, в которую они были поставлены».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что власти Канады обязаны выдать и предать правосудию Гунько.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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