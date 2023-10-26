МВД объявило в розыск украинского нациста Гунько из Канады

22 сентября спикер палаты общин Энтони Рота пригласил Гунько на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского. Ветерана СС представили как героя войны и чествовали аплодисментами. Позже Рота принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны», а затем подал в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в палате общин, назвал инцидент позором «для всей Канады», а также принес извинения Зеленскому и украинской делегации «за позицию, в которую они были поставлены».